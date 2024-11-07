Navegue

Matter 1.4 é lançado com multiadministrador aprimorado e mais novidades

Douglas Nascimento
07/11/2024 • 12:40
A Connectivity Standards Alliance (CSA), organização por trás do padrão Matter (que permite a interoperabilidade de dispositivos a vários frameworks de casa inteligente), lançou nesta semana a especificação 1.4 do padrão, com a promessa de dar um “passo significativo no ecossistema”.

Uma das principais novidades é um aprimoramento na função de multiadministrador, a qual permite conectar dispositivos Matter a vários sistemas domésticos inteligentes. Agora, um único usuário pode dar o consentimento para que dispositivos existentes e novos se conectem a vários ecossistemas diferentes — eliminando a necessidade de se compartilhar cada dispositivo individualmente.

Com o Matter 1.4, roteadores domésticos, modems e pontos de acesso podem fornecer um suporte mais robusto a casas inteligentes baseadas em Matter. Os aparelhos combinam um ponto de acesso Wi-Fi e um roteador Thread Border para garantir que os dispositivos contem com a infraestrutura necessária para os produtos certificados pelo padrão — inclusive com um diretório seguro para armazenamento e compartilhamento de credenciais de rede Thread.

Essa abordagem padronizada torna mais fácil para os usuários adicionar novos dispositivos Thread, incluindo Thread Border Routers, às suas redes Thread existentes, em vez de criar novos, aproveitando os benefícios de uma rede de malha Thread unificada e reduzindo a fragmentação da rede.

Outra novidade superimportante diz respeito a melhorias no gerenciamento de energia, com a introdução de relatórios os quais “permitem casos de uso de gerenciamento de energia para grandes aparelhos e equipamentos de fornecimento de veículos elétricos”.

Houve também uma expansão nas capacidades de gerenciamento de energia, com a adição do suporte a dispositivos como painéis solares, baterias, bombas de calor e aquecedores de água, bem como melhorias nos clusters de gerenciamento de energia e termostatos.

Além das novidades supracitadas, o Matter 1.4 também ganhou suporte a dispositivos de parede (como interruptores) projetados para fornecer energia e controlar dispositivos não inteligentes, novos recursos para sensores inteligentes e aprimoramentos que melhoram a vida útil de dispositivos alimentados por bateria.

