Leitura de 2 minuto

Por desafios de custo, MacBook Air com OLED poderá chegar só após 2027

Luiz Gustavo Ribeiro
07/11/2024 • 09:29
aappp / Shutterstock.com
MacBook Air exposto em Apple Store

No começo deste ano, comentamos um suposto cronograma da Apple de implementação de displays OLED 1Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico. em suas linhas de produtos, incluindo os MacBooks Air.

Inicialmente, a previsão era de que esses laptops equipados com os displays do tipo não chegariam antes de 2027; no entanto, novas informações do The Elec apontam que isso poderá demorar mais para acontecer, podendo ficar para 2028 ou adiante.

Segundo a reportagem, preocupações com preços são um dos fatores por trás dessa situação. Isso porque os altos custos de fabricação associados às telas OLED aumentariam o preço final do MacBook Air — podendo torná-lo menos atraente para os consumidores.

Além disso, é dito que o “desempenho decepcionante” das vendas do iPad Pro (M4), com display OLED, é um indicador de que a mudança da tecnologia da tela por si só não é vantajosa o suficiente para os consumidores de modo a justificar o aumento dos preços.

Assim, acredita-se que a Apple esteja agora buscando preços mais baixos para os displays do tipo, mas o número de fornecedoras qualificadas é escasso. Com relação ao método de produção, o MacBook Air deverá usar uma configuração mais simples, com um único painel OLED — diferente dos displays planejados para os MacBooks Pro, que empilharão dois painéis do tipo (tandem OLED).

MacBooks Air de 13
Comprar MacBooks Air de 13″ e 15″ de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10
Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x
Cor: azul-céu, prateado, meia-noite ou estelar
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB ou 32GB
Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
Adaptador de energia: 30W, 35W (duas portas) ou 70W

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors

Notas de rodapé

  • 1
    Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
