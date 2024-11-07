Promoções na App Store: Old Monterrey, This Is the Police 2, Glitter Color By Number Pages e mais!

Nesta quinta-feira, economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

Old Monterrey, criado por Amado Mata, é uma divertida aventura para alguns bons momentos de diversão.

Após ser transportado para Monterrey, onde todas as cabras foram aprisionadas por terríveis alienígenas, caberá a você a libertação delas para que a cidade seja salva. Para controlar o seu personagem, use os botões na tela.

Ah, outros títulos do Amado Mata também estão em oferta:

Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$220 em descontos:

Jogos

Jogo de estratégia.

Jogo de ação.

Aplicativos

Para colorir por número.

Para desenhar de uma forma diferente.

Diversão educacional.

