Spotify e TikTok lançam integração para facilitar compartilhamento de músicas

Yan Avelino
07/11/2024 • 18:26
Integração do Spotify com o TikTok

O Spotify e o TikTok lançaram hoje novas integrações que tornam ainda mais fácil compartilhar e descobrir músicas entre as plataformas, permitindo que usuários publiquem conteúdo diretamente do serviço de streaming na rede social.

A função “Compartilhar no TikTok” permite publicar músicas, playlists e outros áudios no Feed, nos Stories ou nas DMs, integrando músicas, podcasts e audiolivros via tela verde ou modo de fotos do Spotify, com links tocáveis que direcionam para o serviço.

Outra novidade é que, pelo Spotify, usuários agora conseguem salvar músicas do Instagram na playlist “Músicas Curtidas” com apenas um toque. Basta tocar na música que está tocando no Instagram e ela é automaticamente adicionada ao Spotify.

Integração do Spotify com o Instagram

Essa integração com o Instagram se soma a outras funcionalidades já disponíveis em aplicativos da Meta e de outras redes, como Snapchat e X (ex-Twitter), o que facilita a transição entre o streaming de músicas e as redes sociais.

Vale lembrar que, com a chegada do iOS 18.1, o Apple Music passou a permitir o compartilhamento de músicas no TikTok. Além disso, também é possível salvar músicas diretamente da plataforma no streaming da Maçã desde o ano passado.

Ao TechCrunch, o chefe de negócios musicais da rede social, Ole Obermann, disse que a função ajuda as pessoas a descobrirem novas músicas e promove os artistas, criando uma parceria com os serviços de streaming, em vez de competir com eles.

Desde o seu lançamento, o recurso “Adicionar ao App de Música” já foi responsável por centenas de milhões de músicas salvas e bilhões de streams nos serviços de streaming parceiros. O “Compartilhar no TikTok” completa a experiência do usuário e será uma ótima forma de promover artistas e faixas para a comunidade.

Ambos os recursos estão sendo liberados gradualmente e, em breve, estarão disponíveis para todos os usuários. Para aproveitar as novidades, é válido checar se tanto o Spotify quanto o TikTok estão atualizados na App Store.

Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
