Siri

tvOS 18.2 poderá impedir que anúncios ativem a Siri acidentalmente

Yan Avelino
07/11/2024 • 20:51
A Apple está trabalhando em uma nova solução para evitar que a Siri seja ativada sem querer. Na versão mais recente do tvOS 18.2, lançada em beta nesta semana, foi incluído um recurso chamado AdBlocker, que promete resolver esse incômodo.

Descoberta pelo 9to5Mac, a função utiliza o framework do Shazam (o ShazamKit), que a Apple adquiriu em 2017, para identificar áudios específicos e evitar que comandos vindos da TV sejam confundidos com comandos dos usuários.

Basicamente, o sistema compara o áudio captado pelos microfones do aparelho com uma “impressão digital” de áudio registrada nos servidores da Apple. Se houver uma correspondência, a Siri é temporariamente desativada, impedindo a ativação acidental.

Como sabemos, o comando “E aí, Siri” (“Hey Siri”, em inglês) foi introduzido no iOS 8 e trouxe a facilidade de ativar a assistente sem tocar no aparelho, mas essa funcionalidade acabou gerando alguns acionamentos inesperados.

Se tudo ocorrer como esperado, o tvOS 18.2, que inclui a nova função, deverá ser lançado oficialmente na primeira semana de dezembro. O sistema, vale lembrar, está em fase de testes há algumas semanas.

Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
