App Apple Store lança mensagens de presentes; prazo de devolução é estendido

É, meus amigos: o ano está terminando. Prova disso é que a Apple Store Online foi atualizada hoje com uma temática natalina, com toda a sua linha de iPhones, iPads, Macs, Apple Watches e outros produtos, além de dicas de acessórios para presentear os seus amigos ou familiares.
No aplicativo da loja, por exemplo, agora você pode adicionar uma mensagem personalizada por email para a pessoa que será presenteada, escolher o que será mostrado para ela ou manter a surpresa até que ela receba o pacote, bem como compartilhar o rastreamento e até mesmo ocultar o preço de um item.
Esses detalhes podem ser adicionados após colocar o produto no carrinho, sendo também possível escolher entre um de quatro designs animados.
Prazo de devolução estendido
Como já é de praxe, a Maçã também anunciou uma extensão do prazo de devolução de compras feitas pela sua loja online.
Tradicionalmente, esse prazo é de 14 dias, mas quem adquirir algum produto ou acessório entre os dias 8 de novembro e 25 de dezembro poderá devolvê-lo agora até o dia 8 de janeiro de 2025.
Curiosamente, na loja mexicana, na espanhola e em outras, esse prazo é ainda maior: vai até 20 de janeiro do próximo ano!