Leitura de 1 minuto

Câmeras principais dos “iPhones 18 Pro [Max]” poderão ter abertura variável

Luiz Gustavo Ribeiro
08/11/2024 • 09:44
iPhone 15 Pro Max | Hadrian / Shutterstock.com
Câmera traseira do iPhone 15 Pro Max

Na publicação mais recente em seu no blog, o analista Ming-Chi Kuo disse que a Apple implementará uma lente com abertura variável na câmera traseira principal dos “iPhones 18 Pro/18 Pro Max”, em 2026.

Publicidade

Nas linhas de iPhones mais recentes, as câmeras principais apresentam uma abertura fixa de ƒ/1,78. Assim, uma abertura variável poderá permitir que a lente principal se ajuste conforme você aplica o zoom. A Samsung, vale notar, já adotou uma tecnologia do tipo em alguns dos seus smartphones.

Ainda de acordo com Kuo, a Sunny Optical será a principal fornecedora de obturadores (com a Luxshare como secundária) e a segunda fornecedora de lentes de abertura variável (depois da Largan Precision) para a Apple.

Antes dos “iPhones 18”, porém, o analista espera que a Apple se beneficiará das vendas do suposto modelo ultrafino do “iPhone 17” e dos avanços da sua IA, de modo que as vendas de iPhones em 2025 poderão crescer cerca de 5%, atingindo 230 milhões de unidades.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
