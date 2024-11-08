Como mostrar a pré-visualização ao usar o Controle da Câmera dos iPhones 16

O Controle da Câmera (Camera Control) foi a principal novidade dos iPhones 16/16 Plus e 16 Pro/16 Pro Max.
Ao pressionar esse botão e usá-lo para tirar fotos ou gravar vídeos, toda a interface visual de controle das câmeras em si some da tela, dando um ar mais limpo para que você possa focar na captura.
Porém, se você quiser, é possível desabilitar isso — fazendo com que os controles sigam aparecendo mesmo interagindo pelo novo botão. Veja como fazer! 📸
Abra os Ajustes, toque em “Câmera” e entre em “Controle da Câmera”. Por fim, desmarque a opção “Limpar Pré-visualização”, na parte superior da tela.
Com isso, toda a interface do app seguirá sempre aparecendo. 😉
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto
Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB
Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x
Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto
Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.