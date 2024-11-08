Como mostrar a pré-visualização ao usar o Controle da Câmera dos iPhones 16

O Controle da Câmera (Camera Control) foi a principal novidade dos iPhones 16/16 Plus e 16 Pro/16 Pro Max.

Ao pressionar esse botão e usá-lo para tirar fotos ou gravar vídeos, toda a interface visual de controle das câmeras em si some da tela, dando um ar mais limpo para que você possa focar na captura.

Porém, se você quiser, é possível desabilitar isso — fazendo com que os controles sigam aparecendo mesmo interagindo pelo novo botão. Veja como fazer! 📸

Abra os Ajustes, toque em “Câmera” e entre em “Controle da Câmera”. Por fim, desmarque a opção “Limpar Pré-visualização”, na parte superior da tela.

Com isso, toda a interface do app seguirá sempre aparecendo. 😉

