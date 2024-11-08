Navegue

Wongsakorn Napaeng / Shutterstock.com
Controle da Câmera do iPhone 16

Como mostrar a pré-visualização ao usar o Controle da Câmera dos iPhones 16

Pedro Henrique Nunes
08/11/2024 • 08:00
Leitura de 1 minuto

O Controle da Câmera (Camera Control) foi a principal novidade dos iPhones 16/16 Plus e 16 Pro/16 Pro Max.

Ao pressionar esse botão e usá-lo para tirar fotos ou gravar vídeos, toda a interface visual de controle das câmeras em si some da tela, dando um ar mais limpo para que você possa focar na captura.

YouTube video

Porém, se você quiser, é possível desabilitar isso — fazendo com que os controles sigam aparecendo mesmo interagindo pelo novo botão. Veja como fazer! 📸

Abra os Ajustes, toque em “Câmera” e entre em “Controle da Câmera”. Por fim, desmarque a opção “Limpar Pré-visualização”, na parte superior da tela.

Limpar Pré-visualização do Controle da Câmera

Com isso, toda a interface do app seguirá sempre aparecendo. 😉

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
