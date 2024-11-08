Como usar o Controle da Câmera nos iPhones 16

Por aqui, nós já demos várias dicas dedicadas ao Controle da Câmera (Camera Control), o novo botão que chegou com os iPhones 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max.
Como o próprio nome já deixa claro, a sua função é permitir um acesso mais fácil e rápido ao aplicativo nativo Câmera (Camera) ou outros de terceiros disponíveis na App Store.
Veja, nos parágrafos a seguir, como utilizá-lo na prática! 📸
O básico
Para abrir o app nativo Câmera (o padrão), basta pressionar o Controle da Câmera. Quando quiser tirar uma foto, pressione novamente o botão ou, para gravar um vídeo, mantenha-o pressionado.
Mas você pode fazer muito mais do que simplesmente tirar a foto em si ou gravar um vídeo.
O que posso ajustar com o Controle da Câmera?
Segundo a Apple, é possível fazer os seguintes ajustes usando o novo controle:
- Troca de câmeras
- Estilo Fotográfico
- Exposição
- Profundidade
- Tom
- Zoom
Como selecionar um item e configurá-lo usando o Controle da Câmera
Depois que tiver aberto a Câmera usando o Controle da Câmera, pressione-o levemente por duas vezes para abrir uma sobreposição que mostrará os ajustes disponíveis para o modo de câmera que você tiver selecionado no momento.
Isso pode ser feito com o iPhone na vertical ou na horizontal, inclusive!
Deslize o dedo sobre a área do Controle da Câmera para rolar pelas opções disponíveis e pressione levemente para selecionar o ajuste que quiser.
Deslize o dedo novamente para configurar o ajuste. Ele será salvo e aparecerá na próxima vez que você pressionar levemente o Controle da Câmera.
Por fim, basta pressione totalmente o botão para capturar a foto.
Você já tem um iPhone 16? Se sim, como está a sua experiência com esse botão?
