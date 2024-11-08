Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Como usar o Controle da Câmera nos iPhones 16

Pedro Henrique Nunes
08/11/2024 • 07:30

Por aqui, nós já demos várias dicas dedicadas ao Controle da Câmera (Camera Control), o novo botão que chegou com os iPhones 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max.

Publicidade

Como o próprio nome já deixa claro, a sua função é permitir um acesso mais fácil e rápido ao aplicativo nativo Câmera (Camera) ou outros de terceiros disponíveis na App Store.

YouTube video

Veja, nos parágrafos a seguir, como utilizá-lo na prática! 📸

O básico

Para abrir o app nativo Câmera (o padrão), basta pressionar o Controle da Câmera. Quando quiser tirar uma foto, pressione novamente o botão ou, para gravar um vídeo, mantenha-o pressionado.

Publicidade

Mas você pode fazer muito mais do que simplesmente tirar a foto em si ou gravar um vídeo.

O que posso ajustar com o Controle da Câmera?

Segundo a Apple, é possível fazer os seguintes ajustes usando o novo controle:

  • Troca de câmeras
  • Estilo Fotográfico
  • Exposição
  • Profundidade
  • Tom
  • Zoom

Como selecionar um item e configurá-lo usando o Controle da Câmera

Depois que tiver aberto a Câmera usando o Controle da Câmera, pressione-o levemente por duas vezes para abrir uma sobreposição que mostrará os ajustes disponíveis para o modo de câmera que você tiver selecionado no momento.

Publicidade

Isso pode ser feito com o iPhone na vertical ou na horizontal, inclusive!

Controle da Câmera (Camera Control) do iPhone 16
Divulgação/Apple

Deslize o dedo sobre a área do Controle da Câmera para rolar pelas opções disponíveis e pressione levemente para selecionar o ajuste que quiser.

Deslize o dedo novamente para configurar o ajuste. Ele será salvo e aparecerá na próxima vez que você pressionar levemente o Controle da Câmera.

Publicidade

Por fim, basta pressione totalmente o botão para capturar a foto.

Você já tem um iPhone 16? Se sim, como está a sua experiência com esse botão?

iPhones 16 e 16 Plus (miniatura)
Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10
Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x
Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto
Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB
iPhones 16 Pro e 16 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto
Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Promoções na App Store: Old Monterrey, This Is the Police 2, Glitter Color By Number Pages e mais!
Próx. Post

Como mostrar a pré-visualização ao usar o Controle da Câmera dos iPhones 16
Posts relacionados