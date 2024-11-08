Como usar o Controle da Câmera nos iPhones 16

Por aqui, nós já demos várias dicas dedicadas ao Controle da Câmera (Camera Control), o novo botão que chegou com os iPhones 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max.

Como o próprio nome já deixa claro, a sua função é permitir um acesso mais fácil e rápido ao aplicativo nativo Câmera (Camera) ou outros de terceiros disponíveis na App Store.

Veja, nos parágrafos a seguir, como utilizá-lo na prática! 📸

O básico

Para abrir o app nativo Câmera (o padrão), basta pressionar o Controle da Câmera. Quando quiser tirar uma foto, pressione novamente o botão ou, para gravar um vídeo, mantenha-o pressionado.

Mas você pode fazer muito mais do que simplesmente tirar a foto em si ou gravar um vídeo.

O que posso ajustar com o Controle da Câmera?

Segundo a Apple, é possível fazer os seguintes ajustes usando o novo controle:

Troca de câmeras

Estilo Fotográfico

Exposição

Profundidade

Tom

Zoom

Como selecionar um item e configurá-lo usando o Controle da Câmera

Depois que tiver aberto a Câmera usando o Controle da Câmera, pressione-o levemente por duas vezes para abrir uma sobreposição que mostrará os ajustes disponíveis para o modo de câmera que você tiver selecionado no momento.

Isso pode ser feito com o iPhone na vertical ou na horizontal, inclusive!

Deslize o dedo sobre a área do Controle da Câmera para rolar pelas opções disponíveis e pressione levemente para selecionar o ajuste que quiser.

Deslize o dedo novamente para configurar o ajuste. Ele será salvo e aparecerá na próxima vez que você pressionar levemente o Controle da Câmera.

Por fim, basta pressione totalmente o botão para capturar a foto.

Você já tem um iPhone 16? Se sim, como está a sua experiência com esse botão?

