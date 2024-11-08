Google lança plataforma de criação de vídeos por IA com o Gemini

O Google divulgou nesta semana que está liberando para mais usuários um app de geração de apresentações de vídeo com o Gemini. Com recursos avançados de inteligência artificial, o Google Vids facilita a criação de vídeos para diversas finalidades, como transformar artigos de suporte ao cliente em vídeos, criar vídeos de treinamento, compartilhar anúncios da empresa e criar recapitulações de reuniões.

Publicidade

O serviço permite que os usuários insiram documentos, slides, narrações e gravações de vídeo relevantes na linha do tempo e gerem um vídeo de apresentação para seus colegas de trabalho. Além disso, a plataforma oferece recursos como inserção automática de filmagens de estoque, geração de scripts e narrações de IA, tornando o processo de criação de vídeos mais eficiente.

Confira o vídeo de demonstração:

O Google Vids pode ser acessado nessa página em Macs/PCs com as versões mais recentes do Chrome e do Firefox instaladas (no Windows, também é possível usá-lo com o Microsoft Edge). O Google alerta que o serviço roda em outros navegadores, porém nem todos os recursos podem estar disponíveis.

Publicidade

A ferramenta está disponível por padrão para organizações do Workspace com acesso, mas o Google alerta que possíveis limites de uso podem ser aplicados a recursos como “Ajude-me a criar” e narrações de IA a partir de 2026. O período de implementação do Vids começou em 7 de novembro e pode levar mais de 15 dias para que ele apareça para alguns usuários.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via The Verge