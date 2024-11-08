Navegue

Google lança plataforma de criação de vídeos por IA com o Gemini

Gabriel Otto
08/11/2024 • 16:45
Google Vids

O Google divulgou nesta semana que está liberando para mais usuários um app de geração de apresentações de vídeo com o Gemini. Com recursos avançados de inteligência artificial, o Google Vids facilita a criação de vídeos para diversas finalidades, como transformar artigos de suporte ao cliente em vídeos, criar vídeos de treinamento, compartilhar anúncios da empresa e criar recapitulações de reuniões.

O serviço permite que os usuários insiram documentos, slides, narrações e gravações de vídeo relevantes na linha do tempo e gerem um vídeo de apresentação para seus colegas de trabalho. Além disso, a plataforma oferece recursos como inserção automática de filmagens de estoque, geração de scripts e narrações de IA, tornando o processo de criação de vídeos mais eficiente.

Confira o vídeo de demonstração:

YouTube video

O Google Vids pode ser acessado nessa página em Macs/PCs com as versões mais recentes do Chrome e do Firefox instaladas (no Windows, também é possível usá-lo com o Microsoft Edge). O Google alerta que o serviço roda em outros navegadores, porém nem todos os recursos podem estar disponíveis.

A ferramenta está disponível por padrão para organizações do Workspace com acesso, mas o Google alerta que possíveis limites de uso podem ser aplicados a recursos como “Ajude-me a criar” e narrações de IA a partir de 2026. O período de implementação do Vids começou em 7 de novembro e pode levar mais de 15 dias para que ele apareça para alguns usuários.

Gabriel Otto
Curitibano, em breve cursando cinema e audiovisual, apaixonado por games, filmes, Fórmula 1 e tecnologia. Foi nascido e criado com aparelhos Apple.
