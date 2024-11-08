Influenciador é condenado por vender iPhones de argila e ameaçar vítimas

O influenciador digital Daniel Augusto Bicalho Ferreira de Souza, conhecido como MC Dugaoo, foi condenado a quatro anos e um mês de prisão em regime aberto por vender iPhones falsos feitos de argila.

A decisão foi proferida pela 4ª Vara Criminal de Belo Horizonte e motivada pela denúncia de um casal que comprou os “aparelhos” após negociação por um site de vendas. Nós, inclusive, falamos sobre esse caso em abril passado.

De acordo com a sentença do juiz Vítor Marcos de Almeida Silva, MC Dugaoo utilizou sua popularidade e credibilidade nas redes sociais — nas quais acumulava mais de 300 mil seguidores — para ganhar a confiança das vítimas e facilitar o golpe.

Ele teria marcado um encontro com o casal na região do bairro Camargos, em Belo Horizonte, e ao entregar o pacote lacrado, ameaçou as vítimas, alegando estar armado e exigindo a transferência de R$13 mil via Pix.

Amedrontado pela ameaça de que o influenciador estaria armado, o casal realizou o pagamento. Após ele sair do local, eles abriram a embalagem e descobriram que, em vez dos celulares prometidos, havia barras de argila para imitar os aparelhos.

Segundo as condições do regime aberto, MC Dugaoo poderá trabalhar e estudar durante o dia, mas deverá se recolher à noite e em dias de folga. Ele também foi obrigado a restituir o valor de R$13 mil ao casal.

A defesa do influenciador declarou ao g1 que vai recorrer da decisão, afirmando que não foram apresentadas provas contundentes sobre a ameaça, alegando que o acusado não portava armas. A defesa ainda argumentou que as imagens de câmeras de segurança mostram que a negociação foi pacífica.

via O TEMPO