Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

iOS 18 teria recurso que faz iPhones reiniciarem para dificultar invadi-los

Douglas Nascimento
08/11/2024 • 10:23
Geewon Jung / Shutterstock.com
iPhone com logo da Apple na tela (reiniciando)

De acordo com um uma reportagem da 404 Media, agentes de aplicação da lei nos Estados Unidos (provavelmente policiais) suspeitam que a Apple teria implementado um mecanismo de segurança o qual estaria fazendo com que iPhones reiniciem após determinado período sem conexão com a internet.

Publicidade

Em um documento enviado a outros funcionários e especialistas forenses, os oficiais alegam tratar-se de um recurso de segurança do iOS 18 o qual faz com que aparelhos “digam” aos iPhones próximos para reiniciar caso eles estejam longe de uma rede celular há algum tempo — provavelmente depois de 24 horas.

Posts relacionados

Após reiniciarem, os iPhones passam para o estado de antes do primeiro desbloqueio (aquele que exige o código para ativar o Face ID ou o Touch ID). Isso torna mais difícil a obtenção de dados por meio de softwares como o da Cellebrite, os quais operam mais facilmente após um primeiro desbloqueio do aparelho.

Reinício de iPhones
O objetivo deste aviso é divulgar uma situação envolvendo iPhones, a qual está fazendo com que os dispositivos reiniciem em um curto período (as observações [mostram que] possivelmente dentro de 24 horas) quando removidos de uma rede celular. Se o iPhone estava em estado de depois do primeiro desbloqueio (AFU 1After first unblock, ou depois do primeiro desbloqueio.), o dispositivo retorna a um estado de antes do primeiro desbloqueio (BFU 2Before first unlock, ou antes do primeiro desbloqueio.) após o reinício. Isso pode ser muito prejudicial para a aquisição de evidências digitais dos dispositivos que não são suportados em nenhum estado fora da AFU.

O “incidente” aconteceu especificamente com iPhones rodando o iOS 18 levados a um laboratório forense. Eles geralmente são deixados sem conexão com a rede (seja em Modo Avião ou até mesmo em uma caixa que bloqueia o contato de sinais eletrônicos com o dispositivo) para evitar o apagamento de dados remotamente.

Publicidade

Os oficiais suspeitam que, em condições favoráveis, um dispositivo comunica-se com o outro enviando sinais para que eles reiniciassem após um determinado tempo de atividade sem conexão com a internet. Pode ser até mesmo que os aparelhos pessoais dos investigadores tenham enviado esses sinais para aqueles sendo investigados.

Procurada, a Apple não confirmou se adicionou ou não esse tipo de mecanismo na atual versão do iOS. Os oficiais, por sua vez, recomendaram a seus colegas tomar medidas mais contundentes para prevenir que iPhones investigados reiniciem, como isolá-los para que eles não recebam sinais de outros aparelhos com o iOS 18.

via AppleInsider

Notas de rodapé

  • 1
    After first unblock, ou depois do primeiro desbloqueio.
  • 2
    Before first unlock, ou antes do primeiro desbloqueio.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Câmeras principais dos “iPhones 18 Pro [Max]” poderão ter abertura variável
Próx. Post

Leilão da Receita em Vitória tem vários AirPods e outros acessórios da Apple
Posts relacionados