iOS 18 teria recurso que faz iPhones reiniciarem para dificultar invadi-los

De acordo com um uma reportagem da 404 Media, agentes de aplicação da lei nos Estados Unidos (provavelmente policiais) suspeitam que a Apple teria implementado um mecanismo de segurança o qual estaria fazendo com que iPhones reiniciem após determinado período sem conexão com a internet.

Em um documento enviado a outros funcionários e especialistas forenses, os oficiais alegam tratar-se de um recurso de segurança do iOS 18 o qual faz com que aparelhos “digam” aos iPhones próximos para reiniciar caso eles estejam longe de uma rede celular há algum tempo — provavelmente depois de 24 horas.

Após reiniciarem, os iPhones passam para o estado de antes do primeiro desbloqueio (aquele que exige o código para ativar o Face ID ou o Touch ID). Isso torna mais difícil a obtenção de dados por meio de softwares como o da Cellebrite, os quais operam mais facilmente após um primeiro desbloqueio do aparelho.

O objetivo deste aviso é divulgar uma situação envolvendo iPhones, a qual está fazendo com que os dispositivos reiniciem em um curto período (as observações [mostram que] possivelmente dentro de 24 horas) quando removidos de uma rede celular. Se o iPhone estava em estado de depois do primeiro desbloqueio (AFU ), o dispositivo retorna a um estado de antes do primeiro desbloqueio (BFU ) após o reinício. Isso pode ser muito prejudicial para a aquisição de evidências digitais dos dispositivos que não são suportados em nenhum estado fora da AFU.

O “incidente” aconteceu especificamente com iPhones rodando o iOS 18 levados a um laboratório forense. Eles geralmente são deixados sem conexão com a rede (seja em Modo Avião ou até mesmo em uma caixa que bloqueia o contato de sinais eletrônicos com o dispositivo) para evitar o apagamento de dados remotamente.

Os oficiais suspeitam que, em condições favoráveis, um dispositivo comunica-se com o outro enviando sinais para que eles reiniciassem após um determinado tempo de atividade sem conexão com a internet. Pode ser até mesmo que os aparelhos pessoais dos investigadores tenham enviado esses sinais para aqueles sendo investigados.

Procurada, a Apple não confirmou se adicionou ou não esse tipo de mecanismo na atual versão do iOS. Os oficiais, por sua vez, recomendaram a seus colegas tomar medidas mais contundentes para prevenir que iPhones investigados reiniciem, como isolá-los para que eles não recebam sinais de outros aparelhos com o iOS 18.

via AppleInsider