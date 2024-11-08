Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Leilão da Receita em Vitória tem vários AirPods e outros acessórios da Apple

Douglas Nascimento
08/11/2024 • 11:48
FeiLong001 / Shutterstock.com
AirPods Max sobre sua caixa

E vamos a mais um leilão com produtos apreendidos pela Receita Federal (edital nº 0727600/000004/2024), o qual conta com lotes distribuídos em Vitória (ES). Como de costume, o leilão possui alguns lotes (7, de um total de 45) contendo alguns produtos da Apple!

Publicidade

Desta vez, o destaque vai para a grande quantidade de AirPods e acessórios (como AirTags), apesar de alguns lotes também contarem com alguns poucos iPhones e Apple Watches.

Posts relacionados

Lembrando que podem não haver informações detalhadas sobre todos os modelos dos dispositivos sendo leiloados, os quais também não têm garantia para reparos ou trocas e podem vir sem acessórios, usados ou até mesmo sem funcionar.

A Receita Federal também não realiza entregas, portanto, é necessário retirar os produtos pessoalmente no local indicado em caso de arremate. Os lotes listados abaixo, vale notar, podem conter outros produtos além daqueles da Apple.

LoteProduto(s) da AppleLance mínimo
011x AirPods (modelo e geração não especificados)
6x AirTag
1x pacote com 4 AirTags
3x Apple Pencil (2ª geração)		R$49.990
024x pacote com 4 AirTags
1x Apple Pencil (1ª geração)		R$44.900
032x Apple Pencil (1ª geração)
1x Apple Pencil (2ª geração)
1x Magic Keyboard com teclado numérico
2x AirPods Max
1x AirPods (3ª geração)
1x iMac (M1)
3x Apple Watch SE (tamanho e geração não especificados)
4x Apple Watch Series 8 (tamanho não especificado)		R$59.900
044x AirPods Pro (2ª geração)
3x AirPods (3ª geração)
1x cabo de USB-C para Lightning (1m)
1x iPhone 12 Pro Max
1x Apple Watch Series 8 (tamanho não especificado)
1x Apple Watch Series 7 (tamanho não especificado)		R$33.990
291x iPhone 11
2x iPhone (modelo não especificado)
1x iPhone (usado, modelo não especificado)
1x iPhone 14 Pro Max		R$49.700
301x Apple TV (3ª geração, usada)
2x iPhone (usado, modelo não especificado)		R$32.000
401x Apple Pencil (modelo não especificado)
1x Smart Keyboard Folio para iPad Pro de 11″
3x AirPods Pro (2ª geração)
1x AirPods Max
1x AirPods (2ª geração)
1x pacote com 4 AirTags		R$120.000

Como posso participar?

Para participar do leilão, é necessário seguir um procedimento completamente digital. Os interessados em adquirir os itens devem possuir um CPF válido e um certificado digital, que pode ser obtido através do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Publicidade

O certificado digital é essencial para acessar o site e participar do evento. Há lotes em que tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem dar lances.

As propostas podem ser enviadas para avaliação a partir das 8h do dia 4 de dezembro, e o prazo final para envio é até às 18h do dia 5/12. A sessão para os lances, por sua vez, está previsto para acontecer no dia 6/12, às 15h.

Para mais informações, basta acessar essa página.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

iOS 18 teria recurso que faz iPhones reiniciarem para dificultar invadi-los
Próx. Post

YouTube libera controle de velocidade redesenhado e mais preciso no iOS
Posts relacionados