Leilão da Receita em Vitória tem vários AirPods e outros acessórios da Apple

E vamos a mais um leilão com produtos apreendidos pela Receita Federal (edital nº 0727600/000004/2024), o qual conta com lotes distribuídos em Vitória (ES). Como de costume, o leilão possui alguns lotes (7, de um total de 45) contendo alguns produtos da Apple!

Desta vez, o destaque vai para a grande quantidade de AirPods e acessórios (como AirTags), apesar de alguns lotes também contarem com alguns poucos iPhones e Apple Watches.

Lembrando que podem não haver informações detalhadas sobre todos os modelos dos dispositivos sendo leiloados, os quais também não têm garantia para reparos ou trocas e podem vir sem acessórios, usados ou até mesmo sem funcionar.

A Receita Federal também não realiza entregas, portanto, é necessário retirar os produtos pessoalmente no local indicado em caso de arremate. Os lotes listados abaixo, vale notar, podem conter outros produtos além daqueles da Apple.

Lote Produto(s) da Apple Lance mínimo 01 1x AirPods (modelo e geração não especificados)

6x AirTag

1x pacote com 4 AirTags

3x Apple Pencil (2ª geração) R$49.990 02 4x pacote com 4 AirTags

1x Apple Pencil (1ª geração) R$44.900 03 2x Apple Pencil (1ª geração)

1x Apple Pencil (2ª geração)

1x Magic Keyboard com teclado numérico

2x AirPods Max

1x AirPods (3ª geração)

1x iMac (M1)

3x Apple Watch SE (tamanho e geração não especificados)

4x Apple Watch Series 8 (tamanho não especificado) R$59.900 04 4x AirPods Pro (2ª geração)

3x AirPods (3ª geração)

1x cabo de USB-C para Lightning (1m)

1x iPhone 12 Pro Max

1x Apple Watch Series 8 (tamanho não especificado)

1x Apple Watch Series 7 (tamanho não especificado) R$33.990 29 1x iPhone 11

2x iPhone (modelo não especificado)

1x iPhone (usado, modelo não especificado)

1x iPhone 14 Pro Max R$49.700 30 1x Apple TV (3ª geração, usada)

2x iPhone (usado, modelo não especificado) R$32.000 40 1x Apple Pencil (modelo não especificado)

1x Smart Keyboard Folio para iPad Pro de 11″

3x AirPods Pro (2ª geração)

1x AirPods Max

1x AirPods (2ª geração)

1x pacote com 4 AirTags R$120.000

Como posso participar?

Para participar do leilão, é necessário seguir um procedimento completamente digital. Os interessados em adquirir os itens devem possuir um CPF válido e um certificado digital, que pode ser obtido através do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

O certificado digital é essencial para acessar o site e participar do evento. Há lotes em que tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem dar lances.

As propostas podem ser enviadas para avaliação a partir das 8h do dia 4 de dezembro, e o prazo final para envio é até às 18h do dia 5/12. A sessão para os lances, por sua vez, está previsto para acontecer no dia 6/12, às 15h.

Para mais informações, basta acessar essa página.