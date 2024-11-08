Leilão da Receita em Vitória tem vários AirPods e outros acessórios da Apple

E vamos a mais um leilão com produtos apreendidos pela Receita Federal (edital nº 0727600/000004/2024), o qual conta com lotes distribuídos em Vitória (ES). Como de costume, o leilão possui alguns lotes (7, de um total de 45) contendo alguns produtos da Apple!
Desta vez, o destaque vai para a grande quantidade de AirPods e acessórios (como AirTags), apesar de alguns lotes também contarem com alguns poucos iPhones e Apple Watches.
Lembrando que podem não haver informações detalhadas sobre todos os modelos dos dispositivos sendo leiloados, os quais também não têm garantia para reparos ou trocas e podem vir sem acessórios, usados ou até mesmo sem funcionar.
A Receita Federal também não realiza entregas, portanto, é necessário retirar os produtos pessoalmente no local indicado em caso de arremate. Os lotes listados abaixo, vale notar, podem conter outros produtos além daqueles da Apple.
|Lote
|Produto(s) da Apple
|Lance mínimo
|01
|1x AirPods (modelo e geração não especificados)
6x AirTag
1x pacote com 4 AirTags
3x Apple Pencil (2ª geração)
|R$49.990
|02
|4x pacote com 4 AirTags
1x Apple Pencil (1ª geração)
|R$44.900
|03
|2x Apple Pencil (1ª geração)
1x Apple Pencil (2ª geração)
1x Magic Keyboard com teclado numérico
2x AirPods Max
1x AirPods (3ª geração)
1x iMac (M1)
3x Apple Watch SE (tamanho e geração não especificados)
4x Apple Watch Series 8 (tamanho não especificado)
|R$59.900
|04
|4x AirPods Pro (2ª geração)
3x AirPods (3ª geração)
1x cabo de USB-C para Lightning (1m)
1x iPhone 12 Pro Max
1x Apple Watch Series 8 (tamanho não especificado)
1x Apple Watch Series 7 (tamanho não especificado)
|R$33.990
|29
|1x iPhone 11
2x iPhone (modelo não especificado)
1x iPhone (usado, modelo não especificado)
1x iPhone 14 Pro Max
|R$49.700
|30
|1x Apple TV (3ª geração, usada)
2x iPhone (usado, modelo não especificado)
|R$32.000
|40
|1x Apple Pencil (modelo não especificado)
1x Smart Keyboard Folio para iPad Pro de 11″
3x AirPods Pro (2ª geração)
1x AirPods Max
1x AirPods (2ª geração)
1x pacote com 4 AirTags
|R$120.000
Como posso participar?
Para participar do leilão, é necessário seguir um procedimento completamente digital. Os interessados em adquirir os itens devem possuir um CPF válido e um certificado digital, que pode ser obtido através do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).
O certificado digital é essencial para acessar o site e participar do evento. Há lotes em que tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem dar lances.
As propostas podem ser enviadas para avaliação a partir das 8h do dia 4 de dezembro, e o prazo final para envio é até às 18h do dia 5/12. A sessão para os lances, por sua vez, está previsto para acontecer no dia 6/12, às 15h.
Para mais informações, basta acessar essa página.