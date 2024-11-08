Mac mini (M4) possui SSD modular e mais rápido no modelo de entrada

O Mac mini (M4), anunciado no fim do mês passado e lançado (em alguns países) hoje, traz mudanças significativas em seu design externo. Mas engana-se quem pensa que as mudanças ficaram apenas no lado de fora.

De acordo com o comentário de um usuário no fórum da iFixit, o novo Mac mini apresenta um SSD removível. Por outro lado, isso não significa que será possível fazer upgrade de armazenamento após a compra do computador.

Mac mini M4拆解

对比老款的机器 体积大大的减小 集成度提高很多 大家都在聊 这个机器的硬盘是可拆卸式的 我看了下 确实是 1插槽双盘位 最大颗粒1TB 用的是BGA315硬盘 最大升级容量可以到2T pic.twitter.com/vyhq3ZfGtL — 有没有搞措 (@L0vetodream) November 8, 2024 Desmontagem do Mac mini M4.

Comparado com a máquina antiga, o tamanho é bastante reduzido e o nível de integração é melhorado. Todo mundo está falando sobre o SSD dessa máquina ser removível. Dei uma olhada e é de fato uma unidade com 1 slot de 1TB. Ele usa uma unidade BGA315 com capacidade máxima de atualização de 2TB.

Embora o SSD seja modular e fácil de remover, é possível que uma limitação vista no Mac Studio — o qual, embora também permita remover o chip de armazenamento, não reconhece combinações de SSDs diferentes daquela com a qual foi enviado de fábrica — se aplique ao Mac mini.

Em um vídeo publicado no X (ex-Twitter), porém, um usuário alega que lojas de reparo na China podem trocar os chips NAND e conseguem fazer essas máquinas funcionarem, semelhante às atualizações de armazenamento feitas no Mac Studio. O vídeo também mostra o chip Wi-Fi e a antena montados na parte traseira do Mac mini.

Repair shops in China can provide SSD upgrade on Day 0‼️ LOL. This dude upgraded a base 256GB SSD M4 Mac mini to 2TB. What he figured: original 256GB SSD speed, R 2000MB/s W 2900MB/s. Upgraded 2TB speed, R 3300 MB/s W 2900MB/s. Unlike in the past, little comprise in the base. pic.twitter.com/8T5SZDczWs — ＨＧ 阿聻 𓆣 𓇽 (@ohgkg) November 8, 2024 Desmontagem parcial do M4 Mac mini com 16GB de memória e SSD de 256GB. Revelação interessante: chip Wi-Fi e antena na parte de trás da entrada de ar inferior. SSD em uma placa-filha. E até mesmo a versão base de 256GB vem em dois chips. Sem comprometer a velocidade. Teoricamente também atualizável pelo usuário final.

As oficinas de reparo na China podem fornecer atualização de SSD no Dia 0‼️ LOL. Esse cara atualizou um SSD de 256GB do Mac mini M4 para 2TB. O que ele descobriu: velocidade original do SSD de 256GB, leitura de 2.000MB/s e escrita 2.900MB/s. Velocidade atualizada de 2TB, leitura de 3.300MB/s e escrita de 2.900MB/s. Ao contrário do passado, pouco comprometimento no modelo base.

Mas há uma boa notícia, principalmente comparado ao modelo de 2023: a configuração de 256GB do novo Mac mini usa dois módulos de armazenamento de 128GB, o que significa que o modelo mais recente oferecerá velocidades de leitura e gravação significativamente maiores — abordando uma das maiores reclamações sobre o modelo da geração anterior.

Finalmente, parece que passamos dessa fase de SSDs mais lentos nos modelos de entrada de alguns Macs.

Comprar Mac mini de Apple Preço à vista: a partir de R$6.749,10

Preço parcelado: a partir de R$7.499,00 em até 12x

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos e GPU de 10 núcleos) ou M4 Pro (CPU de 12 ou 16 núcleos e GPU de 16 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB 48GB ou 64GB

Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB

Ethernet: Gibabit Ethernet ou Gibabit Ethernet 10

