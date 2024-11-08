Mac mini (M4) possui SSD modular e mais rápido no modelo de entrada

O Mac mini (M4), anunciado no fim do mês passado e lançado (em alguns países) hoje, traz mudanças significativas em seu design externo. Mas engana-se quem pensa que as mudanças ficaram apenas no lado de fora.
De acordo com o comentário de um usuário no fórum da iFixit, o novo Mac mini apresenta um SSD 1Solid-state drive, ou unidade de estado sólido. removível. Por outro lado, isso não significa que será possível fazer upgrade de armazenamento após a compra do computador.
Embora o SSD seja modular e fácil de remover, é possível que uma limitação vista no Mac Studio — o qual, embora também permita remover o chip de armazenamento, não reconhece combinações de SSDs diferentes daquela com a qual foi enviado de fábrica — se aplique ao Mac mini.
Em um vídeo publicado no X (ex-Twitter), porém, um usuário alega que lojas de reparo na China podem trocar os chips NAND e conseguem fazer essas máquinas funcionarem, semelhante às atualizações de armazenamento feitas no Mac Studio. O vídeo também mostra o chip Wi-Fi e a antena montados na parte traseira do Mac mini.
Mas há uma boa notícia, principalmente comparado ao modelo de 2023: a configuração de 256GB do novo Mac mini usa dois módulos de armazenamento de 128GB, o que significa que o modelo mais recente oferecerá velocidades de leitura e gravação significativamente maiores — abordando uma das maiores reclamações sobre o modelo da geração anterior.
Finalmente, parece que passamos dessa fase de SSDs mais lentos nos modelos de entrada de alguns Macs.
Preço parcelado: a partir de R$7.499,00 em até 12x
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos e GPU de 10 núcleos) ou M4 Pro (CPU de 12 ou 16 núcleos e GPU de 16 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB 48GB ou 64GB
Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB
Ethernet: Gibabit Ethernet ou Gibabit Ethernet 10
