Mac mini (M4) possui SSD modular e mais rápido no modelo de entrada

Gabriel Otto
08/11/2024 • 15:53

O Mac mini (M4), anunciado no fim do mês passado e lançado (em alguns países) hoje, traz mudanças significativas em seu design externo. Mas engana-se quem pensa que as mudanças ficaram apenas no lado de fora.

De acordo com o comentário de um usuário no fórum da iFixit, o novo Mac mini apresenta um SSD 1Solid-state drive, ou unidade de estado sólido. removível. Por outro lado, isso não significa que será possível fazer upgrade de armazenamento após a compra do computador.

Desmontagem do Mac mini M4.
Comparado com a máquina antiga, o tamanho é bastante reduzido e o nível de integração é melhorado. Todo mundo está falando sobre o SSD dessa máquina ser removível. Dei uma olhada e é de fato uma unidade com 1 slot de 1TB. Ele usa uma unidade BGA315 com capacidade máxima de atualização de 2TB.

Embora o SSD seja modular e fácil de remover, é possível que uma limitação vista no Mac Studio — o qual, embora também permita remover o chip de armazenamento, não reconhece combinações de SSDs diferentes daquela com a qual foi enviado de fábrica — se aplique ao Mac mini.

Em um vídeo publicado no X (ex-Twitter), porém, um usuário alega que lojas de reparo na China podem trocar os chips NAND e conseguem fazer essas máquinas funcionarem, semelhante às atualizações de armazenamento feitas no Mac Studio. O vídeo também mostra o chip Wi-Fi e a antena montados na parte traseira do Mac mini.

Desmontagem parcial do M4 Mac mini com 16GB de memória e SSD de 256GB. Revelação interessante: chip Wi-Fi e antena na parte de trás da entrada de ar inferior. SSD em uma placa-filha. E até mesmo a versão base de 256GB vem em dois chips. Sem comprometer a velocidade. Teoricamente também atualizável pelo usuário final.
.
As oficinas de reparo na China podem fornecer atualização de SSD no Dia 0‼️ LOL. Esse cara atualizou um SSD de 256GB do Mac mini M4 para 2TB. O que ele descobriu: velocidade original do SSD de 256GB, leitura de 2.000MB/s e escrita 2.900MB/s. Velocidade atualizada de 2TB, leitura de 3.300MB/s e escrita de 2.900MB/s. Ao contrário do passado, pouco comprometimento no modelo base.

Mas há uma boa notícia, principalmente comparado ao modelo de 2023: a configuração de 256GB do novo Mac mini usa dois módulos de armazenamento de 128GB, o que significa que o modelo mais recente oferecerá velocidades de leitura e gravação significativamente maiores — abordando uma das maiores reclamações sobre o modelo da geração anterior.

Finalmente, parece que passamos dessa fase de SSDs mais lentos nos modelos de entrada de alguns Macs.

