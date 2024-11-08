MacMagazine no Ar #605: recorde de faturamento, iOS 18.2, MacBooks com OLED, poder do M4 Max e mais!

E hoje é dia de MacMagazine no Ar! 😃 Esta é a 605ª edição do nosso podcast.
Participantes do dia
- Rafael Fischmann [@rfischmann]
- Eduardo Marques [@eduardomarques]
A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya].
Pauta do episódio
00:00Introdução
08:11Com direito a recorde, Apple fatura US$94,9 bilhões no 4º trimestre fiscal de 2024
15:14Apple adquire Pixelmator, criadora de apps de edição para iPhone, iPad e Mac
20:03iOS 18.2 deverá ser lançado logo na primeira semana de dezembro
26:25MacBook Pro redesenhado, mais fino e com tela OLED chegará em 2026, diz Mark Gurman
34:27Primeiros benchmarks do chip M4 Max batem os do M2 Ultra em até 25%
41:15Apple Vision Pro com chip “M5” poderá chegar em 2025; modelo mais barato, só após 2027
48:47Apple anuncia programa de reparo para a câmera traseira do iPhone 14 Plus
51:42Encerramento
Nosso podcast está disponível no Apple Podcasts, no Spotify, no Amazon Music, no Deezer, no Google Podcasts, num perfil do portal SoundCloud ou diretamente num feed RSS.
Gravação ao vivo
Todas as nossas gravações do podcast são transmitidas ao vivo pelo YouTube, com interação via (Super) Chats.
Gravação: 7 de novembro de 2024
Duração: 54min21
Trilha sonora: GUNSHIP