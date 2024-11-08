Promoções na App Store: Up Slide Down, CHUCHEL, Textograph Pro: Text on Photo e mais!

Para esta sexta-feira, aproveite para economizar com a nossa seleção de promoções na App Store!
Up Slide Down, desenvolvido pela Digital Hole Pvt. Ltd., é uma excelente opção de puzzle. Seu trabalho é colocar as peças em ordem, movendo-as para os espaços vazios.
São nove modelos de quebra-cabeça, cada um com um tema diferente.
Confira um vídeo:
Aproveite a oferta e boa diversão! 😃
Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$180 em descontos:
Jogos
Jogo de aventura.
Um conto de três personagens.
Jogo de aventura.
Puzzles.
Jogo de xadrez.
Jogo de ação.
Aplicativos
Tipografia para fotos.
Utilitário para câmeras.
Adesivos.
Aproveitem as ofertas e tenham um ótimo final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚀