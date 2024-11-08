Promoções na App Store: Up Slide Down, CHUCHEL, Textograph Pro: Text on Photo e mais!

Para esta sexta-feira, aproveite para economizar com a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

Up Slide Down, desenvolvido pela Digital Hole Pvt. Ltd., é uma excelente opção de puzzle. Seu trabalho é colocar as peças em ordem, movendo-as para os espaços vazios.

São nove modelos de quebra-cabeça, cada um com um tema diferente.

Confira um vídeo:

Aproveite a oferta e boa diversão! 😃

Publicidade

Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$180 em descontos:

Jogos

Jogo de aventura.

Publicidade

Um conto de três personagens.

Jogo de aventura.

Puzzles.

Publicidade

Jogo de xadrez.

Jogo de ação.

Aplicativos

Tipografia para fotos.

Utilitário para câmeras.

Adesivos.

Aproveitem as ofertas e tenham um ótimo final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚀