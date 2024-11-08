Navegue

YouTube libera controle de velocidade redesenhado e mais preciso no iOS

Douglas Nascimento
08/11/2024 • 12:08
Dedo tocando no ícone do YouTube em um iPhone

O YouTube finalmente liberou para usuários do iOS a experiência redesenhada de controle da velocidade dos vídeos — uma das muitas novidades que foram anunciadas para seus aplicativos no mês passado.

Antes exibindo apenas uma interface vertical com opções específicas de incremento ou decremento da velocidade (em intervalos de 0,25 segundo), agora há uma interface horizontal que traz uma maior versatilidade na seleção.

Controle de velocidade do YouTube
Controle de velocidade do YouTube
Imagens: 9to5Google

Além das opções específicas supracitadas, essa nova interface traz um controle deslizante que permite ajustar a velocidade em intervalos de 0,05 segundo, algo bem mais refinado em relação às opções disponíveis anteriormente.

De acordo com o 9to5Google, a novidade foi liberada via servidor na versão 19.44 do aplicativo do YouTube para o iOS, então basta manter o app atualizado para recebê-la em breve.

