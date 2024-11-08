YouTube libera controle de velocidade redesenhado e mais preciso no iOS

O YouTube finalmente liberou para usuários do iOS a experiência redesenhada de controle da velocidade dos vídeos — uma das muitas novidades que foram anunciadas para seus aplicativos no mês passado.

Publicidade

Antes exibindo apenas uma interface vertical com opções específicas de incremento ou decremento da velocidade (em intervalos de 0,25 segundo), agora há uma interface horizontal que traz uma maior versatilidade na seleção.

Além das opções específicas supracitadas, essa nova interface traz um controle deslizante que permite ajustar a velocidade em intervalos de 0,05 segundo, algo bem mais refinado em relação às opções disponíveis anteriormente.

De acordo com o 9to5Google, a novidade foi liberada via servidor na versão 19.44 do aplicativo do YouTube para o iOS, então basta manter o app atualizado para recebê-la em breve.