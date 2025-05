Como adicionar uma anotação em um local do app Mapas [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo nativo Mapas (Maps) do iOS/iPadOS 18 e do macOS Sequoia 15 trouxe algumas poucas novidades, mas que ainda assim são bem interessantes.

Uma delas diz respeito à possibilidade de adicionar anotações em locais que você busca dentro desse app. Assim, você pode consultá-las posteriormente, a fim de obter mais detalhes ou observações sobre eles.

Confira, nos parágrafos a seguir, como usar isso! 🗺️

Com o app Mapas aberto no seu iPhone, iPad ou Mac, procure por um local e toque em seu cartão. Depois, toque/clique no botão com três pontinhos e vá até “Adicionar uma Nota”.

Escreva o que quiser no campo dedicado e selecione “OK” para salvar a nota na sua biblioteca.

A Apple deixa bem claro que, ao fazer isso, as notas não ficarão visíveis para outras pessoas se você compartilhar o mesmo lugar, por exemplo.

via MacRumors