Como usar a nova área Biblioteca do app Mapas [iPhone, iPad e Mac]

No iOS/iPadOS 18 e no macOS Sequoia 15, a Apple trouxe algumas novidades para o aplicativo nativo Mapas (Maps). Dentre elas, está uma nova área chamada Biblioteca (Library).

Nela, você poderá encontrar todos os alfinetes, lugares, guias e rotas adicionadas por você no app, em um único lugar. Veja, nos próximos parágrafos, como usá-la na prática! 🗺️

Como usar a área Biblioteca no Mapas pelo iPhone/iPad

Para visualizar a biblioteca no Mapas, toque na sua foto e vá até “Biblioteca”. Por lá, você poderá navegar pelas seções “Fixados”, “Lugares”, “Guias” ou “Rotas”, além das adições recentes.

Você pode salvar um lugar na biblioteca tocando no “+” ou indo até os três pontinhos e em “Adicionar à Biblioteca”, no cartão de um local pesquisado.

Já para adicionar um alfinete, toque no “+” (abaixo de “Biblioteca”) e busque ou selecione uma sugestão.

Como usar a área Biblioteca no Mapas pelo Mac

Para visualizar a biblioteca do app Mapas, clique no ícone de um bonequinho (no canto superior direito) e em “Biblioteca”.

Para salvar um lugar na biblioteca, abra o cartão de um local e clique no “+” ou nos três pontinhos, para escolher “Adicionar à Biblioteca”.