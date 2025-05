Como adicionar uma estimativa de esforço em atividades físicas do Apple Watch

O Apple Watch sempre foi um excelente companheiro para atividades físicas, sejam elas quais forem.

A partir do watchOS 11, você pode ajustar as estimativas de quanto esforço fez em exercícios com foco cardiovascular, levando em conta a frequência cardíaca, o VO2 máximo (consumo máximo de oxigênio) e os seus dados pessoais, como a idade, a altura e o peso.

Veja como fazer isso! ⌚️

Como adicionar um esforço a uma atividade física

Com um exercício em andamento no app Exercício do relógio, deslize o dedo para a direita e escolha “Fim” para finalizá-lo. Gire a Digital Crown para rolar pelo resumo dos resultados da atividade e toque em “Adicionar Esforço”.

Ainda usando a Digital Crown, role para indicar o esforço que mais condiz com a atividade feita e vá até o botão no canto superior direito para salvar. Quando tiver finalizado, toque no “X”.

Como editar a classificação de esforço

Você pode fazer a edição da classificação do esforço usando o seu iPhone.

Abra o app Fitness, toque em “Sessões” (na aba “Resumo”), em um exercício, depois em “Esforço” e arraste o controle deslizante para alterar sua classificação.

Por fim, selecione “Atualizar”.

