Como criar e editar um exercício multiesporte (triatlo) no Apple Watch

O Apple Watch é o companheiro ideal de quem curte fazer exercícios físicos, já que ele pode monitorar as suas calorias, os seus batimentos cardíacos, entre outras métricas importantes.

Publicidade

O bacana é que você pode criar um exercício multiesporte (triatlo) no smartwatch, recurso pelo qual é possível combinar exercícios de corrida, ciclismo e nado para que o seu Apple Watch faça o reconhecimento automático quando alternar entre eles. Veja como fazer! ⌚️

No seu relógio, abra o app Exercício e, se este for o seu primeiro exercício multiesporte, role para baixo até ver a opção “Adicionar Exercício”; toque nela, depois em “Multiesporte”; se já tiver feito isso anteriormente, selecione os três pontinhos e vá em “Criar Exercício”.

Toque em “Adicionar” e selecione uma atividade. Para seguir adicionando as próximas, siga tocando em “Adicionar”, sendo que também é possível tocar e manter as atividades pressionadas para reordená‑las.

Para dar um nome ao exercício, escolha “Sem Título” na sessão “Título Personalizado” e digite um nome para ele. Após fazer isso, vá até “Criar Exercício” para salvá-lo.

Publicidade

Quando quiser começar um exercício multiesporte, abra o app Exercício, role até o Exercício multiesporte, depois nos três pontinhos e em um exercício.

Para personalizar um exercício multiesporte, abra o app Exercício, toque novamente nos três pontinhos ao lado dele, vá em “Preferências” e escolha coisas como a definição de alertas, a alteração das visualizações de exercícios e as suas transições.

Publicidade

Já para apagar um exercício do tipo, toque nos três pontinhos, na seção Exercício multiesporte, no botão representado por um lápis ao lado do exercício que quer apagar, role para baixo, selecione “Apagar Exercício” e depois “Apagar”.

Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: natural ou preto

Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio

Comprar Apple Watch Series 10 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10

Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x

Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante

Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia

Tamanhos: 42mm ou 46mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês

Comprar Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$2.969,10

Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x

Cores: meia-noite, estelar ou prateado

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva ou loop esportiva

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.