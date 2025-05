Como visualizar os dados de Carga do Treino no Apple Watch

O watchOS 11 trouxe boas novidades para os usuários do Apple Watch que gostam de se exercitar e conferir as suas métricas. Uma delas é a função Carga do Treino (Training Load).

Por meio dela, você pode ver como a intensidade dos exercícios feitos pode afetar o seu corpo ao longo do tempo, além de também verificar o registro dos sinais vitais noturnos para obter informações extras.

A carga de treino faz uma comparação da intensidade e da duração dos seus exercícios nos últimos 7 dias com o que você fez nos 28 dias anteriores (ou seja, é preciso aguardar esse período para que ela seja calculada).

Após isso, o recurso classifica a carga em uma escala que vai de muito abaixo a muito acima, que ajuda a entender a carga relativa no seu corpo e decidir se ela é ou não sustentável no seu caso.

Para revisá-la, abra o app Atividade (Activity) no seu Apple Watch e toque no ícone localizado no canto superior direito. Use a Digital Crown para visualizar a carga de exercício dos últimos sete dias.

Se quiser ver os detalhes, toque na carga de treino abaixo do gráfico e em um exercício registrado. Para filtrar os dados por tipos de exercícios, selecione o botão no canto superior direito, já na visualização das cargas de treino.

Se estiver visualizando os dados do dia atual, ainda é possível tocar na setinha (na parte inferior da tela) para conferir as informações dos seus sinais vitais noturnos captadas pelo smartwatch.

Os dados da carga de exercício também podem ser vistos pelo app Fitness do iPhone com iOS 18 — desde que os dados já estejam por lá, é claro.

