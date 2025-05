Tech Mix: cadáveres do Google, Galaxy AI e dicas de ditado com lista de comandos

Se tem uma coisa que nunca muda no mundo da tecnologia é o ritmo frenético com que as inovações surgem e desaparecem. Num momento, estamos nos maravilhando com um novo serviço; no outro, ele é jogado de lado como um brinquedo velho.

Nesta edição da Tech Mix, vou levar você a um passeio por três assuntos que refletem bem essa montanha-russa tecnológica: alguns serviços que o Google mandou para o além neste ano, comentarei um pouco sobre a Samsung com a sua Galaxy AI e as dicas práticas para usar o Ditado do iPhone como um assistente pessoal.

Pegue sua maçã e vem comigo nessa viagem!

Cadáveres do Google: serviços que se foram em 2024

Em 2024, o Google se manteve fiel à sua reputação de “coveiro digital”, encerrando nada menos que 30 serviços! Se você, como eu, já perdeu a conta de quantos produtos promissores eles descontinuaram, saiba que neste ano, a lista incluiu nomes de peso como o Chromecast (primeira geração) e o chat integrado ao Google Maps. O curioso é que, apesar do impacto que esses serviços tiveram, o Google segue em frente, decidindo sem hesitar o que merece continuar e o que não.

Mas por que o Google faz isso? A resposta vai além de simplesmente cortar gastos. A empresa tem uma abordagem de constante experimentação, na qual cada serviço é um laboratório para testar tecnologias e coletar dados. Se algo não atende às expectativas internas ou não se alinha às estratégias futuras, é eliminado sem cerimônia. Essa mentalidade mantém a empresa ágil, mas também gera frustração para os usuários que criaram vínculos com essas ferramentas.

Esse comportamento levanta uma reflexão importante: será que, em nome da inovação, vale a pena sacrificar a confiança do usuário? Quantas vezes já nos acostumamos com um serviço para, de repente, ter que buscar alternativas? Apesar de doloroso para muitos, o lado positivo é que isso cria espaço para novas ideias e reestruturação de prioridades.

Imagem criada por IA.

A dança tecnológica das cadeiras continua e o usuário precisa sempre estar preparado para se adaptar. Já no começo do ano foram mais de uma dúzia de defuntos.

Eis, em ordem alfabética, a lista de produtos, serviços, benefícios e funções principais encerradas:

Parte da lista foi retirada do The Verge e também do site Killed by Google, um quase-divertido cemitério com os serviços falecidos da gigante de buscas, que hoje somam 296 óbitos, digamos assim. Alguns esquecidos, outros que tinham uma promessa de inovação. Uma pena.

E já que estamos falando em inovação que impacta a nossa vida, que tal darmos um pulo no mundo da Samsung e descobrir o que eles fazem com inteligência artificial? 🤖

Galaxy AI e o gênio da lâmpada

Uma das pioneiras em implementar funções de inteligência artificial em um celular, a Samsung tenta provar que inovação e IA andam de mãos dadas com o projeto Galaxy AI.

Em sua nova campanha, a empresa destacou como a tecnologia pode atuar como um verdadeiro gênio da lâmpada, oferecendo soluções práticas para melhorar o bem-estar e a saúde dos usuários. A campanha, lançada no Brasil, deu um toque criativo à IA, personificando-a como uma entidade mágica que transforma desejos em realidade. Veja:

Aos meus olhos, o que diferencia a Galaxy AI é sua abordagem centrada no usuário com recursos fáceis de lembrar e que estão disponíveis já no lançamento. Entendeu, Apple?

O comercial com o gênio da lâmpada, acima, é conveniente para os serviços que já são ofertados, mas não deixam de cativar o olhar e trazer identificação com recursos claramente úteis no dia a dia.

Quantas vezes já me peguei fazendo uma captura de tela no iPhone, recortando, abrindo um site de busca reversa no Google e só então tendo o resultado? A Apple trouxe a Visual Intelligence, mas somente nas câmeras e na linha iPhone 16 — e sem português, por enquanto. A Samsung está integrando a IA em mais de 200 milhões de aparelhos.

Outras funções pouco faladas vão desde a personalização de rotinas de bem-estar até recomendações de saúde. Por exemplo, o assistente pode sugerir exercícios físicos nos momentos em que entende que você está livre, oferecer lembretes de hidratação e até monitorar parâmetros vitais cruzando com informações de inteligência artificial.

Esse recurso de tradução instantânea na chamada me deixou de boca aberta.

A Galaxy AI também se prepara para transformar a forma de interação com os dispositivos. Os anúncios recentes indicam que a empresa está investindo em melhorar o reconhecimento de padrões de comportamento, o que poderia levar a experiências mais personalizadas e adaptativas. Não tem como não comparar: essa também é a promessa da Apple Intelligence — sabe-se lá daqui a quanto tempo.

A intenção aqui não é julgar quem faz melhor, mas trazer esses pontos para a superfície de um olhar com senso crítico. Concorrência é sempre uma aliada para as empresas melhorarem seus produtos, além de conhecermos opções disponíveis para ajudar nossa vida diariamente. Aliás, que vontade de um S24 Ultra, viu?

E falando em facilitar a vida, que tal descobrir como você pode usar a sua própria voz para dominar a escrita no iPhone? 🗣️

Dicas de Ditado com lista de comandos

Se você já está acostumado a usar o ditado para enviar mensagens, talvez não conheça todo o potencial dessa ferramenta. O Ditado no iPhone não é apenas um modo de transcrever suas palavras em texto, mas um verdadeiro atalho para a produtividade. Com a quantidade certa de comandos e um pouco de prática, você pode escrever e editar com rapidez, sem nem sequer tocar no teclado.

Por exemplo, sabia que pode adicionar pontuações apenas dizendo “vírgula” ou “ponto final”? E que pode inserir emojis como “sorriso” e “coração” sem precisar procurar manualmente? Essas são algumas das facilidades que transformam o ditado em um aliado poderoso. Além disso, comandos como “nova linha” e “parênteses” ajudam a estruturar o texto profissionalmente.

Aqui vai a lista completa, retirada do site da Apple:

Comando Resultado Ponto . Vírgula , Ponto de exclamação ! Ponto de interrogação ? Moeda (exemplo: “10 reais” ou “10 dólares”) R$10/$10 Abre parêntese ( Fecha parêntese ) Abre aspas “ Fecha aspas ” Dois pontos : Ponto e vírgula ; Hashtag #

Também há a opção para adicionar uma nova linha/parágrafo:

Comando Resultado Novo parágrafo Iniciar um novo parágrafo Nova linha Iniciar uma nova linha

Em outros idiomas, é possível inserir emojis. A lista é grande, mas aqui vão quatro exemplos comuns:

Comando Resultado Emoji de rosto sorridente Emoji de rosto sorridente com auréola Emoji rindo alto Emoji com olhos de coração



E se você está preocupado com a precisão, as atualizações recentes do iOS têm melhorado o reconhecimento da fala, mesmo em ambientes mais ruidosos. Isso significa que, com um pouco de treino, você pode ditar e revisar mensagens longas, emails e até anotações inteiras com facilidade.

Então, da próxima vez que estiver com pressa ou quiser dar um descanso aos dedos, lembre-se: seu iPhone está pronto para lhe ouvir. E com um pouco de prática, você vai parecer um mágico que transforma palavras faladas em escritas num piscar de olhos. Por sinal, boa parte deste artigo foi escrita usando o Ditado. 🔮✨

Por hoje, é isso, pessoal! Dos serviços do Google que foram para o limbo aos passos mágicos da Samsung com IA, e finalizando com um toque de produtividade no iPhone, espero que tenham curtido as dicas e reflexões.

E agora, me conta: qual desses temas mais lhe deixou intrigado? Ou melhor ainda, qual dica de Ditado você vai testar primeiro? Até a próxima edição da Tech Mix, com mais surpresas e um toque de humor! ✌️

