Apple explica por que o botão de energia está na base do novo Mac mini

A Apple recentemente redesenhou o Mac mini, reduzindo sua pegada e equipando-o com componentes internos poderosos. No entanto, algumas pessoas questionaram a decisão de mover o botão de energia para a parte inferior do chassi.

Os executivos da Apple Greg Joswiak (vice-presidente sênior de marketing global) e John Ternus (chefe de engenharia de hardware) explicaram a mudança, conforme divulgado por um criador de conteúdo na plataforma bilibili. Os executivos alegaram que isso foi necessário devido ao tamanho reduzido do dispositivo, destacando também que a maioria dos proprietários do Mac mini pouco desligam suas máquinas, preferindo colocá-las em repouso.

A Apple projetou o software para que o Mac mini inicialize rapidamente do estado de repouso, tornando o botão de energia menos necessário. Além disso, a empresa enfatizou que, apesar da mudança, o botão ainda é fácil de acessar.

Internamente, o Mac mini redesenhado é equipado com um dissipador de calor em espiral e uma placa-mãe separada para os chips Wi-Fi e Bluetooth, demonstrando o foco da Apple em tornar o dispositivo compacto sem comprometer o seu desempenho.

