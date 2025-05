Apple Music lança livro de luxo com os 100 melhores álbuns por… R$2.450!

O Apple Music anunciou hoje o lançamento de um novo item de colecionador: um livro de capa dura que reúne os 100 melhores álbuns musicais da história, selecionados por sua equipe, agora em uma edição de luxo que custa… R$2.450 (nos EUA, US$450)!

Depois da polêmica do sucesso da lista digital lançada no início deste ano, o serviço de streaming decidiu criar uma versão física em parceria com a editora de luxo Assouline, com uma tiragem limitada de apenas 1.500 exemplares numerados.

O livro pesa cerca de 3,6kg e traz uma série de detalhes sofisticados: capa de linho, bordas douradas nas páginas e uma capa acrílica com o número da edição gravado. Dentro, o leitor encontrará imagens em alta resolução das capas dos álbuns, acompanhadas de fotografias e ilustrações exclusivas.

Cada livro vem em uma capa protetora de acrílico translúcido, especialmente desenhada, com o logo do Apple Music gravado. A capa de linho do livro também traz o logo em relevo, alinhado com a gravação na capa de acrílico. Na parte de trás, há a numeração da edição, e no interior, um ex libris numerado à mão destaca ainda mais a exclusividade desta edição limitada. As bordas das páginas são douradas com um brilho que reflete o título na lombada.

Entre os artistas que contribuíram com insights para o projeto, estão Pharrell Williams, Maren Morris e Charli xcx. O livro ainda conta com um prefácio escrito por Zane Lowe, diretor criativo e apresentador dos principais produtos do Apple Music.

O livro inclui 97 ilustrações, deixando 3 álbuns sem artes específicas. A lista dos 100 melhores álbuns representa marcos importantes na música, abrangendo gêneros como rock, hip-hop, jazz e eletrônico. Diferentemente de rankings baseados em números de streaming, a seleção da Maçã destaca o impacto artístico e cultural dessas obras.

Nas redes sociais, a recepção entre os fãs foi variada: enquanto alguns parecem dispostos a investir no livro de luxo, outros questionam o preço elevado — lembrando o lançamento do livro “Designed by Apple in California”, em 2016, que também chamou atenção pelo seu preço.

Aos interessados, o livro “Apple Music: 100 Best Albums” já está em pré-venda e deverá começar a ser entregue no dia 29 de novembro, inclusive no Brasil.

