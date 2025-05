Apple TV+ anuncia a docussérie “The Secret Lives of Animals”, narrada por Hugh Bonneville

O Apple TV+ revelou a adição de uma nova série documental de dez partes ao seu catálogo. Chamada “The Secret Lives of Animals”, a docussérie é narrada pelo vencedor do SAG Award Hugh Bonneville e estreará globalmente em 18 de dezembro.

Uma produção da BBC Studios Natural History Unit, a série destaca 77 espécies únicas em 24 países ao longo de 3 anos, revelando comportamentos impressionantes e destacando a inteligência do mundo natural.

“The Secret Lives of Animals” inspira e encanta os espectadores com sua vibrante exploração de comportamentos animais extraordinários, muitos capturados em vídeo pela primeira vez. Cada episódio se aprofunda em momentos cruciais nos ciclos de vida de vários animais — do nascimento e saída de casa à criação de uma família, de encontrar comida ao envelhecimento — mostrando sua impressionante inteligência e adaptabilidade.

Matt Brandon é o showrunner da docussérie e Roger Webb é o produtor executivo. Esta marca a terceira colaboração entre a BBC Studios Natural History Unit e o Apple TV+, que já se uniram em “Planeta Pré-histórico” (“Prehistoric Planet”) e “O ano em que a Terra mudou” (“The Year Earth Changed”).

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

