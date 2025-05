Apple TV+ anuncia especial de fim de ano da série infantil “Eva, a Coruja”

O fim deste ano já está dando as caras e, como de costume, a Apple divulgou a programação do seu serviço de streaming para o período de festas.

Além dos seus filmes e séries originais, o Apple TV+ disponibilizará os icônicos especiais de “Peanuts” — incluindo “Charlie Brown e o Dia de Ação de Graças” (“A Charlie Brown Thanksgiving”) e “O Natal do Charlie Brown” (“A Charlie Brown Christmas”) — gratuitamente para todos (mesmo não assinantes) durante alguns dias.

Especial de “Eva, a Coruja”

Uma novidade no catálogo será o lançamento do especial de “Eva, a Coruja” (“Eva the Owlet”), produção animada baseada na série de livros bestseller do New York Times “Owl Diaries”, da autora Rebecca Elliot.

Estrelada por Eva, uma coruja criativa e atrevida que mora ao lado da sua melhor amiga Lucy no mundo florestal de Treetopington, a série acompanha-a em várias aventuras, durante as quais ela se expressa em seu diário ao longo do caminho.

No especial “Eva’s Moon Wish”, enquanto Treetopington celebra um feriado especial, Eva ajuda uma ave perdida a procurar sua família — e aprende o verdadeiro significado de comunidade.

O episódio especial será disponibilizado no dia 13 de dezembro, uma sexta-feira, para assinantes do Apple TV+.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

