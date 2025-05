Como bloquear mensagens de números desconhecidos no WhatsApp [iPhone, Mac e web]

O WhatsApp possui um recurso muito interessante que pode facilitar a vida de quem recebe muitas mensagens de números desconhecidos. Com ele ativado, o app fará o bloqueio de mensagens vindas de números desconhecidos quando elas ultrapassarem um volume determinado.

Publicidade

O mensageiro da Meta informa que os seus contatos ainda poderão enviar mensagens para você normalmente durante esse tempo, e que assim que a taxa de mensagens voltar ao normal, ele deixará de bloquear as mensagens.

Veja como ativar essa opção por aí! 💬

Como bloquear mensagens de números desconhecidos no WhatsApp pelo iPhone

Abra o WhatsApp, toque na aba “Configurações” e vá até “Privacidade”.

Publicidade

Depois, acesse “Configurações avançadas” e ative a opção “Bloquear mensagens de contas desconhecidas”.

Como bloquear mensagens de números desconhecidos no WhatsApp pelo Mac

Com o app do WhatsApp aberto no seu computador, vá até WhatsApp

» Configurações na barra de menus ou use o atalho ⌘ command , .

Depois, clique em “Privacidade”, entre em “Configurações avançadas” e marque a opção “Bloquear mensagens de contas desconhecidas”.

Como bloquear mensagens de números desconhecidos no WhatsApp pela web

Acesse o WhatsApp Web, clique na engrenagem (no canto inferior esquerdo) e vá até “Privacidade”.

Depois, ative a opção “Bloquear mensagens de contas desconhecidas”.