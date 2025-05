Como fazer o Checkup de Privacidade na sua conta do WhatsApp

O WhatsApp conta com vários recursos voltados à privacidade dos usuários. Para que você possa acessá-los com calma, o mensageiro oferece uma seção especial dentro do aplicativo, chamada Checkup de Privacidade.

Nela, é possível obter mais detalhes e ativar funções como a definição de quem pode entrar em contato com você, o controle dos seus dados pessoais, o aumento da privacidade das suas conversas e da proteção da sua conta.

Veja como encontrar isso no mensageiro da Meta! 📱

Abra o WhatsApp e toque na aba “Configurações”, no canto inferior direito. Depois, acesse “Privacidade” e entre em “Checkup de Privacidade”.

Em seguida, acesse as opções mostradas na tela para obter mais informações e ativar os ajustes de privacidade do WhatsApp.