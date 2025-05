Como usar os efeitos, filtros e fundos em chamadas de vídeo do WhatsApp [iPhone]

Recentemente, o WhatsApp introduziu novas funções para as chamadas de vídeo feitas pelo mensageiro.

Trata-se da possibilidade de usar efeitos, filtros e fundos, para que você fique mais à vontade em frente à câmera com outra pessoa e possa se expressar de formas mais divertidas. Veja como usá-los na prática em seu iPhone! 📱

Como ativar ou desativar os efeitos

Abra o WhatsApp, toque na aba “Configurações”, selecione “Privacidade” e ative “Permitir efeitos da câmera”. Para desativar, desmarque a chave ao lado dessa opção.

Como usar os efeitos, filtros ou fundos no WhatsApp

Comece uma chamada de vídeo normalmente. Em seguida, toque no botão de efeitos (representado por uma varinha mágica) ou mantenha a vista de selfie pressionada.

Para aplicar um efeito, filtro ou fundo, selecione “Efeitos, filtros ou fundos” e escolha aquele que deseja utilizar.

Para removê-lo, selecione o botão “-” ou o de “-” com uma flecha em volta (na parte superior da tela) para remover todos os efeitos.

Você ainda pode ativar os recursos de retoque, tocando na varinha e no ícone representado por uma máscara e um pincel para ativar ou desativar o efeito.

Para usar o modo de pouca luminosidade (que aumenta a claridade do vídeo quando você está em um ambiente com pouca iluminação), toque na varinha e depois no ícone de uma lâmpada para ativar ou desativar isso.