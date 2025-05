Estudo apoia uso do Apple Vision Pro para avaliação de exames radiológicos

Um novo estudo realizado por pesquisadores da Universidade da Califórnia (em San Diego, Estados Unidos) destacou como o Apple Vision Pro pode ser usado tão bem ou até melhor do que desktops na avaliação de exames.

Publicidade

Para isso, 110 pacientes passaram por tomografias computadorizadas, cujos resultados foram analisados por radiologistas pelo aplicativo Visage Ease VP no Vision Pro, bem como fizeram a mesma análise em desktops. Depois, esses profissionais completaram uma pesquisa sobre a facilidade de uso do headset e do aplicativo.

Os resultados do estudo não revelaram “nenhuma diferença significativa” no desempenho entre radiologistas que usam o Apple Vision Pro ou um desktop.

Dada a importância da tomografia computadorizada na radiologia, é importante abordar se seus recursos de maior resolução podem ser visualizados em telas como as dos headsets VR/AR de última geração. Esse estudo não encontrou nenhuma diferença significativa no desempenho diagnóstico […] entre radiologistas que usam um headset ou um desktop e os radiologistas relataram uma boa experiência geral do usuário com o headset. Esses resultados sugerem que a tela do headset pode ser suficiente para a visualização de tais recursos.

Ainda segundo a pesquisa, o Apple Vision Pro oferece “novas oportunidades para visualização 3D” (por meio da sua tela imersiva) e “novas possibilidades para ergonomia” (por meio do rastreamento ocular).

Publicidade

Por essas razões, os headsets de realidade mista (aumentada/virtual), conclui-se, são “promissores para muitas aplicações em radiologia”.

Comprar Apple Vision Pro de Apple 🇺🇸 Preço: a partir de US$3.499

Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB



NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via 9to5Mac