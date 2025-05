Gurman aposta em “Vision Pro 2” para 2025 com chip “M5” e mesmo design

Na seção de perguntas e respostas do seu mais recente boletim informativo “Power On” , o jornalista Mark Gurman (da Bloomberg) corroborou um rumor recente do analista Ming-Chi Kuo e apostou no lançamento de uma segunda geração do Apple Vision Pro no ano que vem — ou, no mais tardar, no início de 2026.

Ainda sem conseguir os resultados esperados com seu headset de realidade mista, a Maçã teria adiado os planos relacionados a uma versão menos cara do dispositivo em prol da segunda geração. A Maçã estaria trabalhando em pelo menos uma versão de atualização do dispositivo, a qual deverá contar com o chip “M5” e provavelmente contará com praticamente o mesmo design na parte externa.

A chegada dessa segunda geração fará o Vision Pro acompanhar todo o potencial dos Macs, uma vez que ele deverá ser lançado ao mesmo tempo em que os computadores da Maçã estiverem ganhando o novo chip. Atualmente, vale recordar, a Maçã ainda está lançando máquinas com os chips M4.

Esse poder de fogo semelhante entre o headset e os Macs poderá tornar ainda mais versátil e poderoso o Mac Virtual Display. Permitindo usar o Vision Pro como um monitor externo para o computador, o recurso ganhará uma atualização importante no visionOS 2.2, que permitirá definir a proporção (aspect ratio) da tela para wide ou ultra-wide.

Enquanto continua focada em seus headsets, cabe destacar, a Apple está começando a explorar o mercado dos óculos inteligentes (como os da Meta em parceria com a Ray-Ban). A Maçã está até mesmo realizando pesquisas internas visando descobrir os anseios de potenciais usuários desse tipo de produto.

No entanto, segundo Gurman, a tecnologia atual ainda estaria pelo menos cinco anos aquém de oferecer uma experiência de realidade aumentada que atenderia aos requisitos de qualidade da empresa para esse tipo de produto — o que significa que ainda demorará até podermos colocar as mãos em um futuro “Apple Glass”.

