Instagram não mais atualizará feed automaticamente ao ser aberto

O Instagram resolveu acabar com uma das suas funções mais irritantes: a atualização automática do feed sempre que o aplicativo era aberto. Agora, os vídeos não vão mais desaparecer do nada, algo que muita gente já estava cansada de ver acontecer.

Apelidada pelo próprio Instagram de “rug pull” (algo como “puxada de tapete”, em português), a prática fazia com que o conteúdo sumisse assim que a plataforma atualizava o feed, substituindo o vídeo assistido por algum outro.

Em uma sessão de perguntas nos Stories, o chefe do Instagram, Adam Mosseri, explicou que a ideia por trás dessa atualização automática era manter o usuário engajado, exibindo novos conteúdos assim que o app era aberto.

Mas, apesar de ter funcionado para aumentar o engajamento, ficou claro que muita gente achava isso bastante incômodo. Agora, o feed só será atualizado quando o próprio usuário decidir rolar/puxar a tela para ver novas postagens.

A mudança deverá ser liberada aos poucos, então pode ser que nem todos a vejam de imediato. Segundo Mosseri, embora o ajuste deva ocasionar em uma leve queda no engajamento, a prioridade agora é oferecer uma experiência mais fluida e agradável.

via The Verge