“iPhone 17 Slim” poderá ter espessura um pouco maior que a do iPhone 6

De acordo com informações do leaker yeux1122, o especulado “iPhone 17 Slim”, que deverá ser lançado no ano que vem, poderá não ser tão fino quanto a Apple planejou. Isso porque a empresa teria enfrentado problemas técnicos para fabricar uma bateria com substrato mais fino.

Publicidade

Como resultado, a companhia estaria pensando em adotar sua tecnologia de bateria existente, de modo que o componente do “iPhone 17 Slim” poderá ter cerca de 6 milímetros de espessura, o que sugere que o aparelho em si medirá mais do que isso.

Nesse caso, tal modelo poderá ter uma espessura aproximada à do iPhone 6, lançado em 2014 (que tinha 6,9mm de espessura). Assim, o iPad Pro de 13 polegadas e o iPod nano de sétima geração continuarão a ser os dispositivos mais finos da Apple, com 5,1mm e 5,4mm de espessura, respectivamente.

No mais, o “iPhone 17 Slim” deverá ser lançado com o chip A19, uma única câmera traseira e uma tela ProMotion com taxas de atualização variáveis de até 120Hz.

via MacRumors