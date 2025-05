Localização de rastreador de terceiros poderá ser compartilhada no Buscar (Find My) com o iOS 18.2

Conforme visto na segunda versão beta do iOS 18.2, liberada na semana passada para desenvolvedores, a Apple implementará um recurso que permitirá compartilhar a localização de um AirTag a partir do app Buscar (Find My). Até então, porém, não estava claro se a opção seria compatível também com rastreadores de terceiros — e a Apple tratou de explicar melhor isso em um novo comunicado à imprensa.

Segundo a empresa, a nova função ajudará os usuários a localizar e recuperar seus itens perdidos, compartilhando de forma fácil e segura a localização de um AirTag ou acessório compatível com a rede Buscar com outras pessoas ou empresas (especialmente companhias aéreas).

Ademais, a Maçã informou que, nos próximos meses, mais de 15 companhias aéreas — incluindo Aer Lingus, Air Canada, Air New Zealand, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Delta Air Lines, Eurowings, Iberia, KLM Royal Dutch Airlines, Lufthansa, Qantas, Singapore Airlines, Swiss International Air Lines, Turkish Airlines, United, Virgin Atlantic e Vueling — começarão a aceitar o compartilhamento de localização de itens do app Buscar como parte do processo de atendimento ao cliente para localizar malas extraviadas ou atrasadas. Mais companhias aéreas serão adicionadas ao longo do tempo, diz a Apple.

O Buscar é uma ferramenta essencial para usuários ao redor do mundo acompanharem e encontrarem seus pertences. A rede Buscar e o AirTag provaram ser uma combinação poderosa para usuários em viagens, fornecendo informações de localização inestimáveis ​​quando as malas foram extraviadas ou manuseadas incorretamente. Com o Compartilhar Localização de Item, estamos animados em dar aos usuários uma nova maneira de compartilhar facilmente essas informações diretamente com terceiros, como companhias aéreas, tudo isso enquanto protegemos sua privacidade. —Eddy Cue, vice-presidente sênior de Serviços da Apple.

Os usuários poderão gerar um link para compartilhar a localização de um item no aplicativo Buscar no iPhone, no iPad ou no Mac, de modo que aqueles que o recebem poderão visualizar um site que mostra a localização do item em um mapa interativo. O site será atualizado automaticamente quando um novo local estiver disponível e mostrará um registro de data e hora da atualização mais recente.

Além disso, o compartilhamento da localização será desativado assim que o usuário se reencontrar com seu item ou poderá ser interrompido pelo proprietário a qualquer momento. De qualquer forma, ele expirará automaticamente após sete dias.

A Apple também afirma que o recurso Compartilhar Localização de Item é construído na rede Find My, portanto, todo o processo é criptografado de ponta a ponta — assim, ninguém, nem mesmo a Apple ou as fabricantes de acessórios compatíveis, podem visualizar a localização ou as informações de um dispositivo.

