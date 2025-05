Novas betas trazem opções para AirPlay, Controle da Câmera e mais!

E vamos a novas descobertas de testadores nas mais recentes betas dos sistemas operacionais da Apple, mais especificamente nas terceiras betas do iOS 18.2, do iPadOS 18.2 e do macOS Sequoia 15.2 — as quais estão entre as que foram liberadas hoje. Vale notar, porém, que algumas delas já estavam disponíveis na segunda versão beta.

Publicidade

Desta vez, há novidades envolvendo o AirPlay, o Controle da Câmera (Camera Control), o app TV, o CarPlay e o app Fotos (Photos)!

Novas opções para AirPlay no macOS

Como notado pelo MacRumors, o macOS 15.2 mostrará três opções quando o usuário acionar o compartilhamento da tela do computador com a Apple TV (ou televisores/projetores compatíveis) via AirPlay.

Passará a ser possível compartilhar a tela por completo, uma janela, um app em específico ou apenas estender a tela — opções que também são exibidas quando o Mac é conectado a uma TV via cabo HDMI.

Tab bar personalizável no app TV

Seguindo a adição da barra de abas para alguns aplicativos no iPadOS, a Apple agora adicionou suporte ao recurso no aplicativo TV — um dos poucos recursos da versão 18 que não estão presentes no iOS.

Publicidade

Como notado pelo 9to5Mac, a exemplo do que ocorre em outros apps, a barra de abas do TV é (quase) completamente personalizável, bastando tocar e segurar nela para que entre em modo de edição e permita adicionar canais, seções da biblioteca, etc.

Controle da Câmera com a tela desligada

Por padrão, só é possível abrir o app Câmera usando o Controle da Câmera dos iPhones 16 caso a tela já esteja ligada — o que requer pressionar o botão pelo menos duas vezes nas situações em que o display está desligado.

Publicidade

Segundo o 9to5Mac, na mais nova beta do iOS 18.2 há um novo toggle que permite desabilitar esse comportamento padrão. Denominada “Require Screen On”, a opção vem ativada por padrão e fica na seção “Display e Brilho” do app Ajustes.

Novos ícones para o CarPlay

De acordo com o MacRumors, os códigos da terceira beta do iOS 18.2 mostram a presença de ícones redesenhados para as opções “Clima” e “Mídia” especialmente para o CarPlay de próxima geração — o que indica que a Apple continua trabalhando no futuro do seu sistema automotivo.

Mudança no app Fotos

A Apple também implementou uma mudança no app Fotos quando um vídeo com proporção vertical é exibido. Agora, não há mais a opção de tocar na tela para que o vídeo seja exibido em tela cheia, com as miniaturas e o controle de reprodução ficando sempre sobre ele.

In iOS 18.2 Beta 3, videos in the Photos app no longer zoom in or out when you tap on them. pic.twitter.com/TbCKOwlVFg — Beta Profiles (@BetaProfiles) November 11, 2024

Como de praxe, é claro, manteremos vocês atualizados caso mais novidades surjam no radar!