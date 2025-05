Peças e kits com ferramentas de reparo dos iPhones 16 já estão disponíveis

Sete semanas após o lançamento dos iPhones 16, a Apple disponibilizou as peças e os kits com ferramentas de reparo para todos os aparelhos da linha, iniciativa que faz parte do programa Self Service Repair, lançado em 2022.

Com isso, usuários nos Estados Unidos e em países na Europa onde o serviço opera (o que inclui Portugal) podem iniciar o processo de reparo desses novos aparelhos sozinhos, sem obrigatoriamente levá-los a uma assistência autorizada.

Há peças de reparo para partes importantes dos iPhones, incluindo tela, bateria, câmeras, vidro traseiro, alto-falantes, microfone principal, etc. Os kits com ferramentas de reparo, por sua vez, podem ser alugados durante sete dias por US$50 cada.

Para auxiliar no processo, claro, é possível baixar os manuais de reparo para todos os novos modelos, os quais já estão disponíveis desde setembro passado.

