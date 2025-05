PicPay lança assistente no WhatsApp que faz Pix com a ajuda de IA

O PicPay lançou hoje uma novidade que promete simplificar a vida de quem usa o Pix. Em parceria com a Meta e a Microsoft, o banco digital criou um assistente alimentado por inteligência artificial que permite fazer transferências diretamente pelo WhatsApp.

Basta enviar uma mensagem, uma foto ou um áudio com os dados da transação e o assistente se encarrega de iniciar o processo, calculando valores e dividindo despesas com a ajuda da IA generativa. Tudo, segundo a empresa, acontece de forma rápida e segura.

Essa nova função, chamada Assistente PicPay, vai além de um chatbot comum: ela é capaz de entender chaves Pix em vários formatos e contextos, como mensagens encaminhadas, fotos de tabelas de preços e áudios sobre gastos compartilhados.

Após identificar os dados, o assistente redireciona o usuário para o app do banco, de modo a finalizar a transação com biometria. O vice-presidente executivo do PicPay, Danilo Caffaro, explicou que a ideia é tornar o uso do Pix ainda mais prático e acessível.

O uso de GenAI para transações no WhatsApp leva o Pix a atravessar uma nova fronteira, tornando-o ainda mais prático e rápido, com o mais alto nível de segurança. Essa inovação não só abre novos casos de uso, mas também traz o futuro dos pagamentos e da IA diretamente para a palma da mão dos clientes.

O recurso, que será liberado aos poucos para todos os 57 milhões de usuários do PicPay, também oferece outras facilidades, como alertas de contas a vencer e configuração de débitos automáticos, funcionando como um assistente financeiro.

Além disso, vale lembrar que o perfil do Assistente PicPay no WhatsApp é verificado com selo azul. A empresa, assim, assegura que as conversas estão protegidas por criptografia e com autenticação biométrica no aplicativo.

