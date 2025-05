Promoções na App Store: Talk Dim Sum, Unitied, Formed – habit builder e mais!

Abrindo esta semana com uma boa seleção de promoções na App Store!

O Talk Dim Sum, criado pelo pessoal da Technicat, é um utilitário para você que é fã da culinária oriental — mais precisamente de dim sum.

Se você não conhece, dim sum é um petisco chinês, parecido com um pastel, cozido no vapor ou frito e com recheios variados. Talvez um dos mais famosos desta categoria é o tradicional rolinho primavera.

Tá, legal, mas e o que esse aplicativo faz? Ele lhe auxilia a pedir esse produto em restaurantes pelo mundo, bastando optar por uma das opções e tocar no ícone do alto-falante para que saia a pronúncia em chinês (cantonês ou mandarim), utilizando o recurso conteúdo falado.

Inicialmente pensado apenas para dim sum, o aplicativo conta também com pratos e alimentos orientais diversos, facilitando bastante a vida de quem quer pedir e encontra algum tipo de dificuldade. É possível ainda buscar pratos, adicionar favoritos e visualizar uma lista com centenas de restaurantes especializados.

Aproveite a oferta e bom apetite!

Abaixo outros apps que, juntos, somam quase R$80 em descontos:

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏃‍♀️‍➡️