Protótipo raro de iPhone mostra botões hápticos e revestimento na bateria

Um raro protótipo moderno ao qual o canal do YouTube Apple Demo teve acesso corrobora o rumor que a Apple já havia começado a testar botões hápticos há muitos anos. A tecnologia, vale recordar, supostamente seria adicionada aos aparelhos da empresa no ano passado, mas acabou não vingando até aqui.

Publicidade

O modelo em questão parece ser um protótipo de um iPhone que se posiciona entre o 13 Pro e o 14 Pro. Curiosamente, ele não conta com o logo da Apple em sua traseira, mas sim com a forma Vesica piscis (intersecção de dois círculos com o mesmo raio) — a mesma que já havia sido observada em um protótipo de AirTag.

Uma das maiores particularidades do protótipo em relação aos modelos já lançados pela Apple são justamente os botões lateral e de volume (que são uma peça única, em vez de dois botões separados). Eles não “clicam” quando apertados, o que geralmente acontece quando falamos em botões físicos.

A possibilidade de a Apple já estar testando a tecnologia de feedback tátil para os botões na época do iPhone 13 corrobora um rumor de que a empresa vem trabalhando nessa possibilidade há muito tempo. No entanto, a complexidade envolvida na produção ainda não permitiu sua implementação nos aparelhos.

Outra coisa que a Maçã aparentemente vem testando há muito tempo é o revestimento metálico para a bateria, algo que foi implementado neste ano com os iPhones 16 Pro. Isso porque o componente do protótipo conta com algo parecido, embora numa cor que pende mais para o bronze.

Com uma placa lógica bastante diferente das atuais, o protótipo conta também com alguns componentes internos (como o microfone) feitos em plástico, bem como com uma bandeja para chips modificada. Ela é bem menor que a atual e precisa ser segurada com a ajuda de parafusos.

O canal publicou uma longa thread no X (ex-Twitter) destacando alguns detalhes (e imagens) do protótipo, que provavelmente foi fabricado para ser utilizado em testes de durabilidade, bem como um vídeo de oito minutos (segundo o que é dito na thread, bem mais detalhado) no YouTube:

O protótipo em questão foi adquirido através de um vendedor chinês o qual não fazia a mínima ideia do que se tratava — apenas que o dispositivo em questão veio de uma instalação de eletrônicos reciclados. Para a nossa alegria, ele pôde ser devidamente “resgatado” com sucesso!

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.