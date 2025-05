Vídeo: MacBook Pro com chip M4 Max e tela nano-texture [unboxing + hands-on]

Depois do nosso unboxing do Mac mini com chip M4 Pro, agora é a vez não só de um unboxing, mas também um hands-on completo de um dos novos MacBooks Pro.

Publicidade

O modelo que analisamos é um de 14 polegadas, com chip M4 Max e o mais bacana: a novíssima tela com acabamento nano-texture — isto é, antirreflexivo. A comparamos com a tela brilhante (glossy) do MacBook Pro anterior, bem como uma série de outras coisas entre as duas máquinas.

Sente-se e divirta-se:

Baita máquina, não é?! 😃

Este vídeo teve o apoio do UPDF, aplicativo equipado com IA que já analisamos em detalhes aqui no site. Conheça mais esse belo app, obtenha-o com um desconto de 50% de Black Friday e tenha acesso total ao UPDF Pro no Mac, no Windows, no iPad, no iOS e no Android!