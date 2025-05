WhatsApp testa adesivo “Sua Vez” nos Status e opção para gerenciar efeitos da câmera

Foram divulgadas pelo WABetaInfo recentemente duas novidades interessantes que por enquanto estão disponíveis apenas na versão de testes do WhatsApp.

A primeira dela, vista na versão 24.23.10.73, inclui um recurso de adesivo que permitirá aos usuários adicionar um adesivo interativo por meio de atualizações de Status. Chamado “Sua Vez” (“Add Yours”), ele estará disponível no editor de desenho e permitirá que os usuários definam um tema, pergunta ou atividade que outros possam responder postando suas próprias atualizações. Isso criará uma corrente, encorajando os usuários a compartilhar seu próprio conteúdo em resposta ao adesivo original.

Imagens: WABetaInfo

Em resumo, o recurso funciona quase igual ao “Add Yours” já disponível no Instagram e oferecerá infinitas possibilidades de participação. Além disso, o recurso foi criado com a privacidade em mente, garantindo que todas as interações sejam mantidas privadas e criptografadas de ponta a ponta.

Gerenciar efeitos da câmera

Já na versão 24.22.10.81, os testes são de um recurso de privacidade que permitirá aos usuários gerenciar efeitos para a câmera e chamadas de vídeo. Assim, eles poderão escolher se desejam aplicar filtros e efeitos de fundo durante as videochamadas.

Além disso, os usuários podem desabilitar esses efeitos a qualquer momento, tanto na interface da câmera quanto nas configurações de privacidade do aplicativo.

Imagens: WABetaInfo

O recurso oferecerá maior flexibilidade e controle sobre a experiência de videochamada, permitindo que os usuários personalizem sua aparência e interação. Os efeitos incluem filtros faciais que respondem a expressões faciais, suavização da pele e efeitos de fundo dinâmicos.

É importante notar que os efeitos são aplicados localmente no aplicativo, garantindo que as chamadas e mensagens permaneçam criptografadas de ponta a ponta. O recurso está disponível para alguns testadores beta e será lançado para mais pessoas nas próximas semanas.