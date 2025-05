X poderá liberar sua IA Grok para usuários gratuitos

Apurado pelo usuário Swak no X (ex-Twitter), a rede social do bilionário Elon Musk estaria preparando o lançamento do seu chatbot de inteligência artificial Grok para usuários gratuitos — até agora, o Grok está disponível apenas para pagantes do plano X Premium.

De acordo com relatos, a plataforma está testando o acesso gratuito ao Grok em determinadas regiões, começando pela Nova Zelândia. O acesso gratuito terá limite de uso, incluindo 10 consultas a cada 2 horas com o modelo Grok-2 e 20 consultas a cada 2 horas com o Grok-2 mini.

Divulgação/Swak

O pesquisador Numa Owji também foi outro que já teve acesso à IA de forma gratuita.

BREAKING: X is updating Grok's logo and making it FREE-TO-USE for the people who don't subscribe to X Premium! pic.twitter.com/sXZBgrbNX2 — Nima Owji (@nima_owji) November 10, 2024

Para usar o Grok gratuitamente, a conta deve ter pelo menos sete dias de criação e um número de telefone vinculado. O Grok-2, lançado em agosto, possui capacidades de geração e análise de imagens, recursos que estavam disponíveis apenas para usuários Premium e Premium+ até agora.

A decisão de abrir o Grok para usuários gratuitos pode ser uma estratégia para aumentar a base e melhorar o ciclo de feedback para os produtos da xAI. Isso permitiria à empresa competir melhor com outros modelos de IA no mercado, como ChatGPT, Meta AI, Gemini e Apple Intelligence.

A xAI está em negociações para levantar mais capital e fazer a empresa valer até US$40 bilhões, de acordo com relatos do The Wall Street Journal. O lançamento do Grok para usuários gratuitos pode ser um passo importante para alcançar esse objetivo.

via TechCrunch