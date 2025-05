Apple poderá lançar câmera inteligente doméstica em 2026

É, meus amigos. Por essa, acho que ninguém esperava!

Em um novo post em seu blog, o analista Ming-Chi Kuo disse hoje que a Goertek, uma empresa chinesa de eletrônicos, assegurou o papel de fornecedora de NPI para dois produtos inéditos da Apple previstos para serem lançados em 2026.

O primeiro seria, vejam só, uma câmera inteligente para uso doméstico, marcando a entrada da Apple nesse mercado. Segundo Kuo, a produção em massa estaria programada para 2026 e a Apple almeja vendas anuais superiores a 10 milhões de unidades, apostando fortemente na integração desse novo produto com o seu ecossistema — aprimorando a experiência do usuário, focando na conectividade sem fio e na integração com a Siri.

AirPods com recursos de saúde

Kuo também voltou a falar sobre a possível nova estratégia da Apple para os AirPods, reposicionando-os como dispositivos focados em saúde.

Além dos recursos para saúde auditiva lançados recentemente, a ideia seria colocar outros sensores nos fones de ouvido para dar ainda mais capacidades de monitoramento de saúde para usuários — como por exemplo, monitorar os batimentos cardíacos.

Essa estratégia prevê um aumento nas vendas dos AirPods, passando de cerca de 48 milhões de unidades vendidas em 2023 para até 68 milhões em 2026. A Goertek também teria sido selecionada para liderar o projeto como fornecedora, com um lançamento previsto para 2026.

Goertek e Apple

Segundo Kuo, após enfrentar desafios anteriores devido a questões de conformidade, a Goertek voltou a restabelecer uma relação com a Apple no segundo semestre deste ano. A conquista desses dois projetos para 2026 indica que a parceria normalizou, com expectativas de crescimento substancial nos negócios da Goertek ligados à Apple a partir de 2025.

Investimento em novos produtos

Recentemente, como comentamos, a Apple alertou investidores que muito dificilmente conseguirá criar um produto tão lucrativo quanto o iPhone. Uma das ideias poderia ser justamente apostar em uma maior diversificação para que, junta, essa nova família de produtos possa manter a lucratividade da empresa no mesmo patamar de hoje.

Uma câmera inteligente doméstica poderia se enquadrar perfeitamente nisso — e me pergunto se a Apple não se arrepende de ter saído do mercado de roteadores Wi-Fi, já que também seria um produto doméstico interessante que casa muito bem com o discurso de segurança e privacidade da empresa… 🤔