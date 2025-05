Apple TV+ vence em 3 categorias nos Critics Choice Documentary Awards

O Apple TV+ foi prestigiado com três estatuetas nos Critics Choice Documentary Awards 2024, a edição do renomado prêmio exclusiva para documentários, que aconteceu no último domingo (10/11) em Nova York.

“As Últimas Mulheres do Mar” (“The Last of The Sea Women”), lançado há cerca de um mês, faturou os prêmios de Melhor Documentário de Ciência/Natureza e de Melhor Fotografia (para Iris Ng, Eunsoo Cho e Justin Turkowski).

O outro prêmio foi para o elogiadíssimo “STEVE! (martin) documentário em duas partes”, o qual foi prestigiado na categoria de Melhor Narração, especialmente graças à performance de Steve Martin.

As três vitórias marcam um ótimo aproveitamento para o streaming da Apple em relação às indicações. Ao todo, as produções da Maçã estavam concorrendo em sete diferentes categorias.

