Baseus lança nova linha de carregadores visando simplificar o dia a dia

A Baseus lançou recentemente uma nova linha de carregadores para facilitar o dia a dia das pessoas, chamada Nomos. Com aparelhos práticos, a linha traz soluções para quem trabalha com tecnologia ou para quem usa muitos dispositivos em casa.

Publicidade

Entre os dispositivos anunciados pela marca está o Baseus Nomos 5-in-1 Charging Station 140W, primeiro carregador de mesa do mundo com cabo USB-C retrátil, o que deverá ajuda a reduzir a bagunça de fios na mesa.

De acordo com a Baseus, o carregador tem um cabo de 100W que pode ser estendido e retraído, além de também possuir uma base magnética que permite recarregar o celular sem fio com 15W de potência — mantendo o aparelho firme e seguro.

Com cinco entradas, ele consegue carregar vários dispositivos ao mesmo tempo, como laptops, tablets e fones de ouvido, com um visor que mostra o status de cada carregamento. Seu preço sugerido é de US$150.

Publicidade

Outro produto é a Baseus Nomos Qi2 8-in-1 Slim Charging Station 67W, que é superfina, com apenas 1,7cm de espessura. Esse acessório pode recarregar até oito dispositivos de uma vez, com recarga sem fio de 15W e com fio de 67W.

Ideal para quem trabalha em lugares diferentes, ele ainda vem com um cabo de 1,5 metro que pode ser removido, garantindo mais praticidade. Esse modelo tem preço sugerido de US$100.

Para quem busca um carregador portátil, a Nomos Qi2 3-in-1 Power Bank with Built-in USB-C Cable 45W é uma ótima escolha. Ele tem capacidade de 10.000mAh e permite recarregar dispositivos sem fio (15W) e com fio (45W).

Com um suporte embutido, é fácil usar o celular enquanto ele está carregando. Além disso, ela tem uma tela que mostra o nível de carga. Essa bateria portátil, de acordo com a Baseus, tem preço sugerido em US$82.

Publicidade

Por último, o Baseus Nomos Retractable USB-C Cable oferece potência de 100W e se ajusta a diferentes tamanhos. Ele tem seis opções de comprimento e chega a 1,5 metro, sendo ideal para evitar fios enrolados e manter tudo organizado. Ele custa US$25.

Por tempo limitado, a Baseus está oferecendo descontos que variam de 15% a 24% nos produtos recém-anunciados. A charging station, por exemplo, está com o maior desconto, custando atualmente US$76,50.

Vale a pena dar uma conferida! 😉

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via 9to5Mac