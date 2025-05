Como arquivar uma publicação no Threads

O Threads continua lançando novos recursos para seus usuários. Uma novidade recente é que, agora, você pode arquivar os seus posts — algo muito parecido com o que outra rede social da Meta, o Instagram, já faz.

Sem mais delongas, confira nos parágrafos a seguir como arquivar uma postagem feita nessa rede social! 😉

Abra o app do Threads no seu iPhone (já que pela web, ao menos por ora, isso não foi liberado). Toque na aba do seu perfil, no canto inferior direito, para ver o seu histórico de publicações. Ao localizar aquela que quiser arquivar, selecione o botão representado por três pontinhos. Toque na opção “Arquivar”.

Para ver todas as suas publicações arquivadas, toque no ícone com três risquinhos do canto superior direito (ainda na aba do seu perfil) e vá até “Arquivar”. Por lá, também é possível realizar outras ações, como desarquivar, fixar no seu perfil e outras.