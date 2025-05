★ Como foi usar a NordVPN durante o MM Tour XII

A gente sempre comenta aqui que ter uma boa VPN hoje em dia é algo essencial por alguns motivos. Só que muita gente ainda não entende muito bem por que isso é importante e em quais casos se faz necessário utilizar uma.

Há algumas semanas, como vocês sabem, nós embarcamos para o Vale do Silício no MM Tour XII — aliás, abrimos hoje mesmo as inscrições para o MM Tour XIII! E uma viagem como essa é um ótimo exemplo de como ter uma VPN é um diferencial não apenas para a sua segurança. A NordVPN, parceira do MacMagazine, esteve com a gente no MM Tour e nos convidou a dar um pequeno relato de como foi utilizar a ferramenta na semana da viagem.

Abaixo, listarei três dos principais motivos que me fizeram utilizar a NordVPN durante a viagem — mas que, é claro, se aplicam para muitas outras situações.

Segurança

Como disse acima, VPN não se resume a segurança. Mas esse é um dos principais pontos que você deve levar em consideração para começar a utilizar uma.

Durante uma viagem, o que mais acontece é você se conectar a redes Wi-Fi públicas. No meu caso, foram algumas: hotéis, aeroportos, restaurantes, lojas, entre outras.

Para não acabar com o meu plano de dados, me conectei a essas redes públicas inúmeras vezes (muitas delas para trabalhar por longos períodos). E o que essas redes têm em comum? Segurança fraca, o que facilita a ação de crackers e invasores que têm o intuito de interceptar a comunicação entre dispositivos alheios e a internet, a fim de roubar informações confidenciais.

Por essas e outras, ativar a VPN (no meu caso, no Mac e no iPhone) é algo que sempre faço. Desta forma, toda a minha navegação e troca de informações passa a ser 100% criptografada, me deixando totalmente protegido.

Traffic shaping

Você sabe o que é isso? De forma resumida, traffic shaping é um termo utilizado para definir a prática de priorização do tráfego de dados. Exemplo: ao se conectar na rede do hotel de 20Mbps e baixar um arquivo muito grande, eles podem limitar a velocidade dessa transferência em, digamos, 10%.

Agora imagine você gravar um podcast ao vivo no hotel, ter que baixar arquivos de áudio pesados, fazer o upload de tudo no Google Drive para o Edu Garcia editar… tudo isso usando uma rede não tão boa assim e, ainda por cima, com a possibilidade de ela estar limitada propositadamente? Não dá. 😛

Ao utilizar a NordVPN, você não apenas se livra de um possível traffic shaping como ainda pode, veja só, utilizar presets focados em “Arquivos baixados” ou “Velocidade”, por exemplo, a fim de selecionar o servidor mais propício entre os mais de 6.000 disponíveis em todo o mundo.

Acesso a conteúdos fora do país

Como um bom flamenguista, não posso deixar de acompanhar os jogos do meu time quando estou fora de casa. Mas não ache que é fácil estar nos Estados Unidos, por exemplo, e assistir a um jogo sem uma VPN. Os campeonatos possuem direitos de transmissão regionais; na prática, ao abrir o Globoplay para ver um jogo do Brasileirão ou o Amazon Prime Video para ver um da Copa do Brasil, você pode dar com a cara no muro.

Durante a viagem, teve um Fla vs. Flu que eu obviamente queria ver. E foi graças à NordVPN que eu consegui fazer isso pelo iPhone sem dificuldade, enquanto estava dentro de uma Apple Store (aproveitando uma boa conexão). Sobre o jogo em si… bem, era melhor não ter visto, mas isso não tem nada a ver com a NordVPN. 🤪

Quer outro exemplo? Eu queria baixar alguns episódios das séries “Pinguim” (dica do Jason), “Família Soprano” — ambas disponíveis no Max — para assistir durante o voo de volta. Na primeira, não tive problemas; já na segunda, eu só conseguia baixar os episódios com legendas em inglês por estar nos EUA. Ao utilizar a NordVPN (servidor no Brasil), consegui baixá-los facilmente com legendas em português.

Assine a NordVPN!

Se você leu o texto acima e viu valor em ter uma VPN de qualidade nos seus dispositivos — lembrando que a NordVPN tem até mesmo app para a Apple TV —, aproveite a promoção da Black Friday!

A NordVPN tem planos a partir de R$8,90/mês (74% de desconto), com ainda mais três meses totalmente grátis! Pagando o equivalente a R$14,90, além da VPN em si, você tem acesso a proteção avançada antimalware e de navegação, bloqueador de anúncios e rastreadores, gerenciador de senhas com verificador de violações de dados, armazenamento criptografado de 1TB na nuvem e mais!

Se por acaso não gostar do serviço prestado — o que eu acho bem difícil —, você tem ainda 30 dias para pedir reembolso integral. Ou seja, não há com o que se preocupar. 😉

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo fruto de um acordo comercial com um anunciante, que não influenciou a nossa opinião. O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.