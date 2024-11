Google Chrome para iOS agora combina pesquisas do Lens com imagem/texto

O Google divulgou há pouco algumas novidades que estão aterrissando no Chrome para iOS/iPadOS — algumas delas, já estão presentes na versão do navegador para Android.

Publicidade

Entre elas, o Chrome para iOS agora permite que você adicione palavras às pesquisas de imagens do Google Lens. Depois de ativar o Lens tocando no ícone da câmera na barra de pesquisa, você pode fazer perguntas sobre o objeto que está procurando e ele produzirá os resultados correspondentes. Além disso, as visões gerais de IA também aparecerão para alguns desses resultados de pesquisa.

O Chrome também pode agora salvar um arquivo diretamente no Google Drive ou no Google Fotos. Essa opção aparecerá ao salvar arquivos pelo Chrome e poupa que você use o armazenamento interno do seu aparelho. Para isso, é claro, é necessário que você esteja conectado a uma conta do Google.

O Chrome está ganhando, ainda, um recurso que exibe um minimapa quando você toca em um endereço, sem que seja necessário deixar o navegador.

Por fim, o Google está adicionando novos insights sobre preços de produtos no Chrome — inicialmente apenas para usuários dos Estados Unidos. Com isso, o navegador alertará quando é a melhor hora de comprar um produto ao pesquisar por ele, além de mostrar detalhes como histórico de preços e opções de compra.

Segundo a empresa, a previsão é que isso seja expandido para mais regiões nos próximos meses.