iFixit mostra redução das peças do Mac mini (M4) e constata SSD atualizável

A iFixit, conhecida por desmontar os produtos da Apple, abriu por completo o novo Mac mini, revelando um design densamente compactado com pouco espaço entre os componentes.

O módulo de fonte de alimentação, por exemplo, é uma placa que se estende pela parte superior do gabinete — um design inspirado no HomePod. A fonte de alimentação é mais compacta, sem comprometer o desempenho.

O Mac mini com chip M4 possui uma ventoinha que funciona com o sistema de gerenciamento térmico redesenhado para resfriar o dispositivo. Já o modelo com chip M4 Pro tem um dissipador de calor de cobre maior, para lidar com o processamento adicional.

Vale lembrar que na última sexta-feira, um usuário do fórum da iFixit já havia aberto o novo Mac mini (M4), constatando inicialmente que o SSD poderia ser atualizado. A análise da iFixit confirmou que o armazenamento é modular e pode ser atualizado após a compra, mas apenas com módulos NAND compatíveis. A memória, naturalmente, é integrada ao chip e não pode ser atualizada.

O novo Mac mini ainda tem RAM soldada, como é a nova norma com a arquitetura de memória unificada, mas o SSD pode ser trocado, e nós atualizamos com sucesso uma unidade de 256GB para uma de 512GB sem problemas usando a ferramenta Apple Configurator. Também trocamos com sucesso unidades de 256GB semelhantes entre dois modelos básicos.

A iFixit forneceu uma pontuação de reparabilidade de 7 pontos (de 10) para o novo Mac mini, graças aos componentes fáceis de remover, ao SSD trocável e aos manuais de reparo detalhados da Apple.

Mais detalhes do desmonte podem ser conferidos no blog da iFixit.

